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Финансы ,  
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Сбербанк увеличит долю сотрудников на удаленке до 70%

Сбербанк решил перевести на дистанционный режим работы до 70% сотрудников из-за эпидемиологической ситуации. С конца сентября на удаленке уже находятся около 50% работников крупнейшего банка
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк в ближайшее время переведет на удаленную работу до 70% сотрудников центрального аппарата и территориальных банков «в связи с эпидемиологической обстановкой». Об этом банк сообщил во внутренней рассылке сотрудникам (есть у РБК). Информацию подтвердил источник РБК, близкий к Сбербанку.

По словам собеседника РБК, сотрудникам рекомендовано оформить заявку на дистанционную работу до 31 декабря. При этом он допускает, что работников в офисы могут вернуть и раньше установленной даты.

Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Как следует из письма, режим работы может быть дистанционным (постоянная работа из дома) либо смешанным по графику: иногда из офиса, иногда из дома. В первую очередь режим удаленной работы рекомендован людям старше 60 лет, беременным женщинам, сотрудникам с хроническими заболеваниями, а также тем, кто проживает в одной квартире с пожилыми либо больными родственниками, уточняется в рассылке.

Пресс-служба Сбербанка после публикации материала подтвердила перевод 70% сотрудников на удаленную работу «в тех регионах, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости». «Все отделения Сбербанка продолжат работу в штатном режиме, независимо от эпидемиологической ситуации. Сотрудники, функционал которых не предусматривает возможность выполнять свою работу дистанционно, продолжат работать в офисах и будут по-прежнему регулярно обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и будут проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля», — добавили в банке.

24 сентября мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбербанк и другие крупнейшие компании, в частности «Яндекс» и «Ростех», вернуть часть сотрудников на дистанционный режим работы. «В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости COVID-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорилось в письмах мэра к руководителям компаний.

Сбербанк перевел половину сотрудников на удаленку после просьбы Собянина
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

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После этого Сбербанк решил перевести на удаленку до 50% сотрудников: «Ранее в период самоизоляции технологические возможности и высокий уровень ИТ-сервисов Сбербанка позволили 74 тыс. офисных сотрудников эффективно работать в удаленном режиме», — сообщали в пресс-службе банка.

Автор
Евгения Чернышова
Сбербанк удаленная работа пандемия коронавирус
Материалы по теме
Сбербанк перевел половину сотрудников на удаленку после просьбы Собянина
Общество
В Москве обсудили ужесточение мер против коронавируса
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