Сбербанк увеличит долю сотрудников на удаленке до 70%

Сбербанк решил перевести на дистанционный режим работы до 70% сотрудников из-за эпидемиологической ситуации. С конца сентября на удаленке уже находятся около 50% работников крупнейшего банка

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк в ближайшее время переведет на удаленную работу до 70% сотрудников центрального аппарата и территориальных банков «в связи с эпидемиологической обстановкой». Об этом банк сообщил во внутренней рассылке сотрудникам (есть у РБК). Информацию подтвердил источник РБК, близкий к Сбербанку.

По словам собеседника РБК, сотрудникам рекомендовано оформить заявку на дистанционную работу до 31 декабря. При этом он допускает, что работников в офисы могут вернуть и раньше установленной даты.

Как следует из письма, режим работы может быть дистанционным (постоянная работа из дома) либо смешанным по графику: иногда из офиса, иногда из дома. В первую очередь режим удаленной работы рекомендован людям старше 60 лет, беременным женщинам, сотрудникам с хроническими заболеваниями, а также тем, кто проживает в одной квартире с пожилыми либо больными родственниками, уточняется в рассылке.

Пресс-служба Сбербанка после публикации материала подтвердила перевод 70% сотрудников на удаленную работу «в тех регионах, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости». «Все отделения Сбербанка продолжат работу в штатном режиме, независимо от эпидемиологической ситуации. Сотрудники, функционал которых не предусматривает возможность выполнять свою работу дистанционно, продолжат работать в офисах и будут по-прежнему регулярно обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции и будут проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля», — добавили в банке.