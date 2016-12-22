Финансовую пирамиду «Кэшбери» продолжили рекламировать на МЦК

ЦБ назвал сервис «Кэшбери» финансовой пирамидой и оценил потенциальные потери его клиентов в 1 млрд руб. Однако сервис продолжают рекламировать, например, на станциях МЦК, и законных препятствий для этого нет

Фото: РБК

«Инвестируй в «Кэшбери»

26 сентября 2018 года ЦБ объявил, что обнаружил в работе компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», признаки классической финансовой пирамиды и направил материалы в Генпрокуратуру и МВД. Генпрокуратура, в свою очередь, подала в суд иск о блокировке сайтов cashbery.com и кэшбери.рф. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха, суммарные потери клиентов «Кэшбери» могут составить более 1 млрд руб.

Однако на рекламной активности «инвестиционной платформы» «Кэшбери» принятые меры пока никак не сказались — реклама сервиса продолжает висеть в местах массового скопления людей, в том числе и на станциях Московского центрального кольца (МЦК).

Рекламу «Кэшбери» можно увидеть, например, на платформе станции МЦК «Шоссе энтузиастов», убедился корреспондент РБК вечером в среду, 3 октября.

Фото: РБК

Вся железнодорожная инфраструктура МЦК принадлежит РЖД, заказчиком перевозок выступает Московский метрополитен. В Московском метрополитене заявили, что не имеют никакого отношения к рекламе, размещаемой на МЦК, — эти вопросы относятся к компетенции АО «РЖД». В РЖД переадресовали вопросы РБК в рекламное агентство, разместившее рекламу.

Контракт на реализацию всех рекламных возможностей РЖД заключили с рекламным агентством «Лайса», он действует до декабря 2021 года. Агентство может размещать рекламу в поездах, на вокзалах и на путях отвода железнодорожного полотна. Представитель «Лайсы» заявил РБК, что содержание рекламных материалов «Кэшбери» не выходит за рамки действующего законодательства. Рекламируется инвестиционная платформа, представляющая собой специализированный сервис, работу которого координирует компания ООО «МКК «Варшава», объяснили в рекламном агентстве. Документы, на основании которых МКК «Варшава» осуществляет свою деятельность, соответствуют требованиям законодательства, подчеркнули в агентстве.

Число пассажиров МЦК с начала года составило 92,6 млн человек. У «Лайсы» на 30 станциях МЦК установлено 62 цифровые рекламные конструкции.

В пресс-службе Банка России РБК заявили, что вопросы, связанные с рекламой финансовых услуг, находятся в компетенции Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ЦБ, в свою очередь, направляет в ФАС информацию, связанную с рекламой деятельности нелегальных финансовых организаций, добавил представитель регулятора. В ФАС РБК ответили, что «если будет установлено, что это запрещенный вид деятельности, то реклама такой деятельности будет под запретом». В ведомстве подчеркнули, что «тесно сотрудничают» с ЦБ, и если Банк России сталкивается с рекламой, которая, по его мнению, нарушает закон, то «соответствующие материалы направляются в ФАС».

Что такое «Кэшбери» и почему ЦБ называет это пирамидой

«Кэшбери» позиционирует себя как «площадку взаимного кредитования», «выстраивающую процессы взаимодействия между инвесторами и заемщиками». На сайте cashbery.com сервис предлагает «инвестировать» средства от 1 тыс. руб. — «прокредитовать» физлиц, малый и средний бизнес, предоставить финансирование под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Доходность, предлагаемая компанией, — до 600% годовых для займов физлицам, до 228,5% годовых — для займов предприятиям. Кроме того, сервис предлагает брать займы под 1,2–2,2% в день. В описании своей юридической модели компания подчеркивает, что каждый инвестор и заемщик «действует на свое усмотрение».

Сервис «Кэшбери» вел агрессивную рекламную кампанию в СМИ и интернете. В частности, на страницах «Кэшбери» в YouTube и во «ВКонтакте» можно найти ролики, где на мероприятиях «Кэшбери» выступают певцы Николай Басков (он исполнил гимн «Кэшбери») и Валерий Меладзе. «Кэшбери» также рекламировали популярные видеоблогеры.

Согласно информации на сайте организации, с 2016 года «Кэшбери» представляет собой группу компаний, в которую входит микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» (зарегистрировано в Ростове-на-Дону с фактическим адресом в Дубае) и зарегистрированная в Лондоне компания Cashbery International Limited, которая «координирует работу платформы для инвесторов».

Как объяснял Валерий Лях, «Кэшбери» строит свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях, при том что признаки реальной экономической деятельности у компании отсутствуют. Число клиентов «Кэшбери» насчитывает десятки тысяч человек, Лях называет компанию одной из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы. Сам сервис через несколько часов после заявления ЦБ о признаках финансовой пирамиды в его деятельности пытался успокоить клиентов. «Доказать что-то или обвинить «Кэшбери» они просто не смогут. Даже когда существовала МММ в 1990-е, они толком ничего не могли сделать, не говоря уже о нынешнем времени», — говорилось в сообщении в группе «Кэшбери» во «ВКонтакте» (сейчас она закрыта для людей, которые в ней не состоят).

Все по закону

Опрошенные РБК юристы сходятся во мнении, что рекламные агентства не обязаны снимать рекламу «Кэшбери». Дело против компании не возбуждено, были лишь сделаны заявления о том, что деятельность «Кэшбери» обладает признаками финансовой пирамиды, однако пока это только подозрения, которые не обладают юридической силой, говорит руководитель коммерческой практики BMS Law Firm Денис Фролов. Основанием для запрета рекламы может быть соответствующее решение гражданского суда, которым будут установлены соответствующие обстоятельства, исключающие возможность демонстрации сведений о «Кэшбери», отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Поскольку никаких процессуальных решений еще не принято и не установлена вина организаторов финансовой пирамиды, реклама формально соответствует требованиям законодательства, согласна замруководителя практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы «Амулекс» Галина Гамбург. Что касается исполнителя, то право на односторонний отказ от договора у него имеется в независимости от результата расследования заявления Центробанка, добавляет она.

Опыт МММ