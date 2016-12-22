Прокуратура подала в ростовский суд иск о блокировке сайтов «Кэшбери»

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной в эфире телеканала РБК рассказал, что в один из районных судов Ростова-на-Дону 24 сентября был подан иск о блокировке сайтов cashbery.com и кэшбери.рф, принадлежащих группе компаний «Кэшбери».

По его словам, иск подан на основании информации, полученной от Центробанка.

«У компании нет лицензии, которая позволяла бы осуществлять деятельность на финансовом рынке, она продолжает привлекать средства, может пострадать неограниченный круг лиц», — отметил Куренной.

Накануне стало известно, что Банк России увидел признаки финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери». Информация о группе была передана в Генпрокуратуру и МВД. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях пояснил, что «Кэшбери» строит деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность и ведет агрессивную рекламу. При этом у группы компаний отсутствуют признаки реальной экономической деятельности, а также нет лицензии Банка России. Лях отметил, что «это одна из самых масштабных финансовых пирамид», выявленных за последние годы.