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Война санкций ,  
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Казахстан стал препятствовать замещению российских евробондов

Frank Media: Казахстан стал препятствовать замещению российских евробондов
Сюжет
Война санкций
Казахстанский депозитарий стал отказывать в выдаче российских евробондов для замещения из-за мер, введенных бельгийской Euroclear
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (KCSD) начал отказывать в передаче находящихся у него на хранении российских еврооблигаций эмитенту для замещения, сообщает Frank Media со ссылкой на источники в крупных инвесткомпаниях.

Собеседники издания рассказали, что мера коснулась ряда выпусков евробондов «Газпрома», обоснованием для отказа в KCSD называли «обход европейских санкций».

Ранее депозитарий опубликовал предупреждение, согласно которому Euroclear «вводит дополнительные меры по обеспечению сохранности иностранных еврооблигаций, подпадающих под действие указа Президента Российской Федерации № 430 и Федерального закона № 292 и эмитентами которых являются российские лица»

В указе № 430 сказано, что российские компании — эмитенты еврооблигаций обязаны исполнить обязательства перед владельцами евробондов, чьи права учитываются в российских депозитариях. Для этого есть два способа: выплатить российским инвесторам долг в рублях через российский Национальный расчетный депозитарий или выпустить новые облигации и заменить ими евробонды, которыми владеют российские инвесторы.

ФЗ № 292 позволял российским компаниям до конца 2022 года выпустить замещающие локальные облигации в упрощенном порядке.

Для ценных бумаг, подпадающих под действие этих актов, стал невозможен выпуск следующих приказов:

  • на получение и поставку ценных бумаг посредством «моста»;

  • на получение ценных бумаг, расчет сделок с которыми проводится вне системы Euroclear.

Clearstream сообщила, что приостановит исполнение приказов на ввод определенных ценных бумаг посредством «моста» в систему Euroclear, но сохранит возможность вывода их оттуда в свою систему.

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Источники Frank Media отмечают, что из-за усложнения процесса замещения евробондов из Казахстана участники рынка в основном стали переводить еврооблигации в Армению, поэтому объем бумаг, проводимых через Казахстан, с начала года «существенно» уменьшился. «Большинство сделок проходит через дружественных контрагентов на прямые счета в Euroclear или Clearstream», — сказал один из собеседников издания.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
евробонды еврооблигации Казахстан
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