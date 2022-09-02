ЦБ не увидел риска повторения масштабной санации банков из-за кризиса
Текущий кризис вряд ли приведет к масштабной санации на российском банковском рынке, как это было после кризиса 2014 года, сказал в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
«Мы не ожидаем повторения событий 2014–2017 годов, когда банковские крахи происходили из-за проблем, копившихся в банковском секторе на протяжении многих предшествующих лет, задолго до 2014 года. События 2014 года лишь усугубили эти застарелые проблемы, вывели их наружу», — отметил он.
В 2017 году Банк России был вынужден взять на финансовое оздоровление три крупные частные банковские группы: «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк (ПСБ). Через созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) регулятор внес в капиталы кредитных организаций свыше 2 трлн руб., получив контроль над ними. Впоследствии «Открытие» и Бинбанк были объединены, а на базе ПСБ был создан опорный для оборонного сектора банк (сейчас принадлежит Росимуществу). Среди причин санации всех трех банков называлась их излишняя нагрузка по спасению других кредитных организаций — и «Открытие», и Бинбанк, и Промсвязьбанк после кризиса 2014 года стали санаторами более мелких игроков.
«Почему еще недавно банки складывались, как карточные домики, даже при относительно слабых рыночных шоках? Потому что капитал у них был фиктивный, только «на бумаге», а их руководители в кризисных ситуациях вместо того, чтобы бороться за выживание банков, ускоряли их крах, присваивая себе деньги кредиторов и вкладчиков. С тех пор изменилась обстановка и в банковской индустрии, и в органе банковского надзора», — рассуждает Тулин. Он, однако, замечает, что «на всякий случай» ЦБ может вновь задействовать для спасения банков ФКБС или новый фонд, который будет создан за счет вложений самих банков — эту идею регулятор озвучил в начале августа.
«Почему финансовое оздоровление банков должно проводиться только за счет государственного бюджета или Центрального банка, то есть в конечном итоге за счет населения? Банки могли бы создать специальный фонд для поддержания финансовой устойчивости кредитных организаций при наступлении форс-мажорных событий и перечислять в него деньги по аналогии с отчислениями в Фонд обязательного страхования вкладов», — заметил Тулин.
Пока, по словам первого зампреда ЦБ, российский банковский сектор пережил кризис малой кровью. По оценкам регулятора, в первом полугодии совокупный убыток банков достиг 1,5 трлн руб., но эта сумма может уменьшиться по итогам года.
В Банке России прогнозируют, что до конца года поддержка капиталом будет необходима только одному-двум банкам. «Системная докапитализация банковского сектора пока не требуется, но могут понадобиться точечные решения по оказанию финансовой помощи конкретным банкам их собственниками. О своих предварительных выводах на этот счет мы планируем известить правительство уже в сентябре», — уточнил Тулин.