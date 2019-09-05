Фонд Калви не смог оспорить утрату контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok проиграл спор об опционе на 9,99% акций «Восточного» в апелляционном суде. Доля фонда в банке арестована, а оппоненты из «Финвижн» хотят взыскать с Baring и Майкла Калви 10 млрд руб.

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Инвестфонд Baring Vostok не смог оспорить решение Арбитражного суда Амурской области, разрешившего «Финвижн» Артема Аветисяна исполнить опцион на 9,99% акций банка «Восточный». Благодаря выкупу опционных акций «Финвижн» и партнеры Аветисяна, миноритарии банка Шерзод Юсупов и Юрий Данилов, получили контроль над «Восточным».

Шестой арбитражный апелляционный суд не стал отменять решение нижестоящей инстанции и поддержал «Финвижн», сообщает «РИА Новости». Baring пока не выиграл ни одного процесса в судах Амурской области.

Опцион на 9,99% акций банка возник в 2016 году, после объединения «Восточного», который контролировал Baring Vostok через кипрскую структуру Evison, и банка «Юниаструм» Артема Аветисяна. Аветисян и партнеры получили в объединенном банке 40,2%: предполагалось, что впоследствии благодаря опциону контроль в «Восточном» перейдет к ним. Baring Vostok в своих инвестициях обычно не является контролирующим акционером.

Срок исполнения опциона неоднократно переносился и в итоге был назначен на 31 марта 2018 года, но когда «Финвижн» направила в офис Evison на Кипре уведомление об исполнении соглашения, компания его проигнорировала. Позднее фонд объяснил, что выявил вывод активов из «Юниаструма» на 3,6 млрд руб. перед объединением с «Восточным» и считает исполнение опциона невозможным. Амурский суд проигнорировал «подтвержденные ЦБ факты» вывода «Финвижн» активов из «Юниаструма» и «обманного завышения уровня его капитала», хотя именно из-за этого опцион нельзя считать вступившим в силу, писали юристы Baring в жалобе на решение арбитража.

Подобные претензии заинтересовали апелляционный суд: рассмотрение жалобы должно было состояться еще 5 августа, но его отложили на месяц, так как судьи потребовали от «Финвижн» представить подробный отзыв на претензии Baring Vostok, основанные в том числе на акте проверки Банка России. Сотрудники ЦБ, проверив объединенный «Восточный» в 2018 году, указали, что сделки «Юниаструма» перед объединением имели признаки вывода активов, следовало из позиции Baring.