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В ЦБ назвали краткосрочной тенденцию повышения ставок по вкладам
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В ЦБ назвали краткосрочной тенденцию повышения ставок по вкладам
Финансы, 13:54
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В ЦБ назвали краткосрочной тенденцию повышения ставок по вкладам
Тенденция повышения ставок по банковским вкладам будет краткосрочной, считает зампредседателя Центробанка Василий Поздышев. По его словам, она обусловлена возвращением рыночного «баланса спроса и предложения»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Тенденция к повышению ставок по вкладам будет краткосрочной, заявил зампредседателя Центробанка Василий Поздышев во время форума Ассоциации банков в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Банкам — даже крупнейшим — нужны средства. И поскольку значительная часть этих средств лежит на счетах ЦБ, банки начинают привлекать средства граждан. Не думаю, что тенденция повышения стоимости вкладов будет долгосрочной, это возвращение рыночного баланса спроса и предложения на вклады», — сказал Поздышев.

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В конце августа Сбербанк, доля которого на российском рынке банковских вкладов достигает 45%, впервые с 2014 года поднял ставки по рублевым вкладам на 0,1–0,4 п.п. в зависимости от вида депозита. Одновременно с общим повышением ставок Сбербанк ввел сезонный рублевый вклад «Онлайк» с повышенной ставкой, который можно открыть до 24 сентября только в системе «Сбербанк онлайн» или банкоматах. Ставки по новому вкладу с минимальной суммой вложений в 10 тыс. руб. повышенные — 6,5% годовых на один год и 6,7% при размещении средств на два года.

В начале августа Сбербанк также на треть поднял ставки по крупным вкладам в долларах (начиная от суммы свыше $150 тыс.), другие банки — такие как ВТБ, Россельхозбанк и «Уралсиб» — стали делать это еще весной, на фоне повышения ставок ФРС США.

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На финансовую политику Сбербанка так или иначе ориентируются и другие игроки рынка, отмечал в разговоре с РБК руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. Ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов, в свою очередь, указывал, что ставки по вкладам, устанавливаемые этой кредитно-финансовой организацией​, участвуют в расчете базового уровня доходности вкладов — одного из основных индикаторов депозитной политики российских банков.

Авторы: Анна Михеева, Наталья Демченко.
Теги: Вклады , Ставки
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