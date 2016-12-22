Набиуллина назвала факторы для первого с 2014 года повышения ставки ЦБ

По словам главы Центробанка, есть ряд «внешних факторов», которые позволяют поставить вопрос о повышении ключевой ставки ЦБ. Набиуллина также подчеркнула, что решение будет принимать совет директоров регулятора

Эльвира Набиуллина (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Центробанк России отметил появление «ряда факторов», из-за которых может быть повышена ключевая ставка, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС. Глава ЦБ также отметила, что факторов, которые бы говорили в поддержку решения снизить ключевую ставку «сейчас не много».

«Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки», — сказала она.

Один из таких факторов — повышенная волатильность на финансовых рынках России и мира, пояснила она. «Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения», — сказала Набиуллина.

По ее словам, эта волатильность, в свою очередь, также связана с влиянием «внешних факторов», как и рост инфляции. «Инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов», — отметила она.

Тем не менее, решение о повышении ключевой ставки будет принимать совет директоров регулятора, подчеркнула глава ЦБ.

В настоящее время ключевая ставка составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 14 сентября.

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