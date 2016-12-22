Настроение и решение: повысит ли Банк России ставку

В ближайшее время ЦБ вряд ли резко изменит денежно-кредитную политику, но внешние факторы, такие как угроза новых санкций и повышение НДС, заставят его ужесточить риторику

В течение лета 2018-го взгляд рынка на будущую направленность денежно-кредитной политики в России кардинально поменялся. Еще весной инвесторы рассуждали, как долго Банк России продолжит снижать ставки и когда ключевая ставка достигнет «нейтрального» для экономики диапазона в 6–7%. В начале сентября в центре дискуссий — вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. Особенно после слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что вопрос о повышении ставки уже можно «положить на стол».

Конечно, за лето многое поменялось. Принятое в июне решение о повышении НДС с 2019 года заставило Банк России поставить точку в цикле снижения ставок, а недавние санкции — и, что важно, вероятность появления новых до конца года — ставят на повестку дня вопрос о необходимости ужесточения политики. Почему?

Как нам кажется, основная причина одна, и лежит на поверхности — будущая динамика инфляции. Повышение НДС вкупе с недавним ослаблением рубля может повысить годовую инфляцию, по нашим оценкам, до уровней более 5,5% в марте—апреле следующего года, то есть фактически удвоить ее по сравнению с недавними значениями. Конечно, немного странно говорить об «удвоении» инфляции в России, когда она и близко не приближается к среднему за последние десять лет уровню в 9%, но все же это заметное превышение целевого показателя в 4%.

Будет ли повышение?

Оглядываясь назад, можно сказать, что за последние 12 месяцев наши аналитики придерживались более жесткой позиции, чем рынок в целом, указывая, что ключевая ставка на момент завершения предыдущего цикла денежно-кредитной политики должна быть выше, чем предполагалось сложившимся консенсусом. Мы оказались правы в своих прогнозах, однако в настоящее время выступаем с более мягкой оценкой относительно перспектив будущего повышения ставки.

Мы считаем, что Банк России не будет предпринимать очень активных действий по ужесточению денежно-кредитной политики, а только сильно ужесточит риторику на своем следующем заседании 14 сентября. А вот если цена нефти будет снижаться, то повышения ставки избежать не удастся — даже в отсутствие изменений в санкционном режиме. В базовом сценарии «Ренессанс Капитала», основанном на предпосылке о снижении цен до $60 за барр. в 2019 году, мы предполагаем несколько повышений ставки до 8% к апрелю 2019 года, с сохранением этого уровня до конца года.

Если цена на нефть сохранится выше $75, то, по нашему мнению, повышения ставки можно избежать. Но для этого нужно дополнительное условие, а именно — отсутствие новых санкций, что дало бы возможность национальной валюте вырасти примерно до 65 руб./долл. на конец 2019 года и достичь хороших показателей инфляции, возможно, ниже 4% на конец 2019 года и ниже 5,5% годовых на максимуме в первом-втором квартале 2019-го. Ситуацию, при которой будут соблюдены все эти условия, я бы не назвал базовым вариантом прогноза, но она вполне возможна.

Еще один повод для оптимизма

Чтобы лучше прогнозировать динамику ставки, стоит оглянуться назад. Мы увидим, что в период с января 2015 года по февраль 2017 года нам удалось оставаться в стороне от резких колебаний настроения на рынке. Однако в феврале 2017-го мы, по нашему мнению, напрасно двинулись в «жесткую» зону вместе с рынком, ожидая повышения ставок из-за начала закупок валюты на рынке Минфином. Однако этого не произошло — цикл снижения ставок продолжился. Не следует забывать, что настроения Банка России и рынка в целом могут меняться, но это не обязательно ведет к фактическому изменению ставок в ту или другую сторону.

Так что хотя в целом, наверное, стоит готовиться к некоторому ужесточению денежно-кредитной политики, однако решенным этот вопрос считать нельзя. Окончательное решение ЦБ будет принимать в зависимости от изменения внешних факторов и пересмотра прогнозов инфляции в ближайшие месяцы.