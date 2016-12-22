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Сбербанк впервые с декабря 2014 года поднял ставки по рублевым вкладам
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Сбербанк впервые с декабря 2014 года поднял ставки по рублевым вкладам
Финансы, 18:13
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Сбербанк впервые с декабря 2014 года поднял ставки по рублевым вкладам
Сбербанк впервые за более чем 3,5 года решил поднять ставки по всей линейке рублевых вкладов. Повышение незначительное — 0,1–0,4 п.п. в зависимости от вида вклада, но решение банка может свидетельствовать о смене тренда на рынке
Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам на 0,1–0,4 процентного пункта, говорится сообщении банка. Это первое повышение ставок по всей линейке депозитов с декабря 2014 года без учета отдельных промоакций, связанных с запуском временных вкладов с повышенной ставкой.

«Предыдущее массовое повышение ставок по рублевым вкладам производилось в декабре 2014 года и было связано с повышением ключевой ставки Банка России», — уточнили РБК в Сбербанке.

Одновременно с общим повышением ставок Сбербанк ввел сезонный рублевый вклад «Онлайк» с повышенной ставкой, который можно открыть до 24 сентября только в системе «Сбербанк Онлайн» или в банкоматах. Ставки по новому вкладу с минимальной суммой вложений в 10 тыс. руб. повышенные — 6,5% годовых на один год и 6,7% при размещении средств на два года.

Если не учитывать новый онлайн-вклад, то максимальная ставка по базовым вкладам в рублях в Сбербанке выросла с 4,45 до 4,75%.

23 августа Сбербанк сообщил, что ожидает повышения до конца года ключевой ставки Центробанком до 7,5% (с марта она заморожена на уровне 7,25%). Тогда же зампред правления Сбербанка Александр Морозов отметил, что банк видит основания для возможного незначительного повышения ставок по депозитам для частных лиц.

Тарифы по депозитным банковским продуктам во многом производная от ключевой ставки ЦБ и инфляции, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. В текущей ситуации ставки могут начать расти, а так как на Сбербанк ориентируется большинство участников рынка, это может перерасти в тренд, считает эксперт. «Так как это не просто промоакция, а фундаментальное изменение, то можно аккуратно говорить о смене тренда в сторону повышения ставок по вкладам на рынке, по крайней мере окончания снижения точно», — подчеркивает он.

Последние события, связанные с возможными новыми санкциями против России, ослаблением рубля и некоторой волатильностью на рынках, влияют на инфляцию и разгоняют ее, объясняет эксперт из АКРА. Поэтому, по его словам, ЦБ в последнее время более осторожно относится к ставке и не дает сигналов к ее снижению в краткосрочном периоде.

Последние статистические данные еще не фиксируют повышения ставок по депозитам физлиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на основании своего анализа рынка вкладов по итогам первого полугодия зафиксировало снижение ставок в большинстве банков. 87 из 100 крупнейших розничных банков ставки понизили, отметили в АСВ. Повысить ставки по вкладам за полгода решили только шесть кредитных организаций, в семи они не изменились.

Как снижались ставки по депозитам?

Ставки по вкладам физических лиц последовательно снижались с января 2015 года, когда было зафиксировано максимальное значение ставки за месяц — 13,11% после резкого декабрьского повышения ключевой ставки ЦБ до 17%, следует из статистики ЦБ по депозитам сроком свыше одного года. Последовательная тенденция к снижению процентов по вкладам кратковременно нарушалась лишь дважды — в ноябре—декабре 2015 года и в апреле 2016-го на фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть. В этом году средневзвешенные ставки по вкладам снизились с 6,66% в январе до 5,69% в июне. Банки понижали доходность по депозитам вслед за смягчением денежно-кредитной политики ЦБ, выразившейся в снижении ключевой ставки с 17% в декабре 2014 года до 7,25% к марту текущего. На фоне напряженности, связанной с новыми американскими санкциями, и в связи с решением правительства повысить ставку НДС с 18 до 20% регулятор затормозил повышение ключевой ставки, опасаясь роста инфляции выше таргетируемого уровня 4%.

Автор: Екатерина Литова.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: Сбербанк , ставки по вкладам
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