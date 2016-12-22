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Сбербанк на треть поднял ставки по крупным вкладам в долларах
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Сбербанк на треть поднял ставки по крупным вкладам в долларах
Финансы, 15:59
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Сбербанк на треть поднял ставки по крупным вкладам в долларах
Сбербанк на треть поднял ставки по долларовым вкладам для крупных клиентов. Другие банки начали делать это еще весной для рефинансирования бывших клиентов западных банков, отмечают эксперты
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сбербанк в среднем на треть поднял ставки по депозитам в долларах для состоятельных клиентов. Повышенные ставки действуют при открытии вкладов до конца августа 2018 года, следует из условий по вкладам для клиентов, пользующихся услугами из пакета «Сбербанк Первый».

Самые высокие ставки установлены для трехлетних вкладов на сумму свыше $300 млн — 3,05% годовых при существовавшей ранее максимальной ставке в 2,2%. Ставки двухлетних вкладов выше $50 млн увеличатся с 2 до 2,9%, а для сумм сверх $300 млн — до 3%. За вклады от $1 млн до $50 млн Сбербанк готов начислять 2,6% при сроке год (вместо 1,65%) и от 2,9 до 3% для трехлетних вкладов (вместо максимальной 2,15% ранее). По вкладам выше $150 тыс. сроком на год ставки повышаются c 1,65 до 2%.

По данным ЦБ, на 1 июня 2018 года доля валютных вкладов населения в банках сократилась с 28,4 до 20,6%, а их объем составил 5,5 трлн в пересчете на рубли.

В последние несколько месяцев Сбербанк наблюдает тенденцию на повышение ставок по долларовым вкладам на рынке в сегменте обслуживания состоятельных клиентов, пояснили РБК в Сбербанке. Рост ставок по крупным долларовым вкладам — общая тенденция на фоне повышения ставок ФРС США. В мае ставки по долларовым вкладам для состоятельных клиентов повысил ВТБ на 0,35–1,1 п.п. До этого ставки по долларовым вкладам увеличили Россельхозбанк и «Уралсиб».

Если после кризиса 2014–2016 годов банки наблюдали избыток валютной ликвидности, то сейчас ситуация стабилизировалась, так же как и настроения клиентов, одновременно с этим растет ставка ФРС, добавляет аналитик международного рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова. Происходит ребалансировка валютных активов и пассивов банков, в том числе под влиянием необходимости рефинансирования валютного долга отдельными крупными клиентами, говорит она.

«Думаю, рост долларовых ставок в системе продолжится, но он будет очень постепенным, при этом до конца 2018 года потребность банковской системы в валютных привлечениях продолжит возрастать», — заключила эксперт.

В среднем банки увеличили ставки по крупным валютным вкладам на 1–1,5 п.п., отмечает аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Это связано с рефинансированием синдикатов крупных российских экспортеров, а также российских кредитных организаций, которые кредитовались ранее в западных банках, — считает он. — Из-за санкций российские компании потеряли доступ к фондированию в ЕС и США и теперь перекредитовываются в российских банках». По его словам, не все банки подошли к этому с оптимальной валютной структурой баланса, поэтому им понадобилась долларовая ликвидность. «Сбербанк поднял ставки одним из последних, так как у него было достаточно средств для кредитования компаний, — добавляет он. — Скорее всего, эта тенденция повышения ставок не будет долгосрочной и будет касаться прежде всего крупных вкладов».

Автор: Анна Михеева.
Теги: Вклады , Сбербанк
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