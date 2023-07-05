Путин на встрече с Мишустиным заявил о росте экономических показателей выше прогнозов

Мишустин на ночной встрече с Путиным сообщил о росте ВВП России на 0,6%

Президент и премьер провели встречу по экономическим вопросам. Мишустин сообщил о росте ВВП, несмотря на санкции, по его мнению, за год он вырастет более чем на 2%. На Западе прогнозируют спад ВВП России

Михаил Мишустин и Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин провели встречу в ночь с 4 на 5 июля, на которой обсуждали экономические вопросы. Запись части встречи опубликовал телеграм-канал Кремля.

«Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться. <...> За пять месяцев на сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%, что очень важно: май к маю — 5,4%», — рассказал он. Премьер отметил, что увеличение показателя идет, несмотря на санкции.

Мишустин отметил, что сейчас у правительства есть уверенность в росте ВВП в годовом выражении более чем на 2%, если не будет «форс-мажоров». Драйвером глава правительства назвал обрабатывающую промышленность.

Международные организации сомневаются, что в этом году российскую экономику ожидает рост. Всемирный банк прогнозирует, что спад ВВП России в 2023-м составит 0,2%, в 2024-м ожидается рост на 1,2%. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что ВВП в этом году снизится на 1,5%, а в следующем — на 0,4%. В Еврокомиссии считают, что в 2023 году падение ВВП составит 0,9%, годом позже оно сменится ростом на 1,3%.

Премьер-министр также привел данные по другим экономическим показателям:

уровень безработицы «на историческом минимуме» — 3,1-3,2%;

инфляция на начало июля — 3,4%;

рост реальной зарплаты за четыре месяца — 4,2%, номинальной — 11,4%;

число вновь созданных МСП за первое полугодие — 1453;

показатели реализации нацпроектов — 98,95%.

Путин выразил удовлетворение тем, что нынешние результаты лучше «прогнозных» и это вселяет надежду на решение поставленных задач на заданных уровнях.

Позднее время проведения встречи Путин объяснил тем, что до этого у него были гости из Дагестана. Президент встретился с восьмилетней Раисат Акиповой из Дербента. Девочке не удалось поговорить с главой государства, когда он посещал город.

Путин показал Раисат и ее семье свой офис, где позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину. После него Путин позвонил министру финансов Антону Силуанову, с которым обсудил выделение дополнительного финансирования Дагестану. Республика получит 5 млрд руб. на ближайшие годы.

