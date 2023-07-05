Мишустин на ночной встрече с Путиным сообщил о росте ВВП России на 0,6%
Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин провели встречу в ночь с 4 на 5 июля, на которой обсуждали экономические вопросы. Запись части встречи опубликовал телеграм-канал Кремля.
«Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться. <...> За пять месяцев на сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%, что очень важно: май к маю — 5,4%», — рассказал он. Премьер отметил, что увеличение показателя идет, несмотря на санкции.
Мишустин отметил, что сейчас у правительства есть уверенность в росте ВВП в годовом выражении более чем на 2%, если не будет «форс-мажоров». Драйвером глава правительства назвал обрабатывающую промышленность.
Международные организации сомневаются, что в этом году российскую экономику ожидает рост.
Всемирный банк прогнозирует, что спад ВВП России в 2023-м составит 0,2%, в 2024-м ожидается рост на 1,2%.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что ВВП в этом году снизится на 1,5%, а в следующем — на 0,4%.
В Еврокомиссии считают, что в 2023 году падение ВВП составит 0,9%, годом позже оно сменится ростом на 1,3%.
Премьер-министр также привел данные по другим экономическим показателям:
- уровень безработицы «на историческом минимуме» — 3,1-3,2%;
- инфляция на начало июля — 3,4%;
- рост реальной зарплаты за четыре месяца — 4,2%, номинальной — 11,4%;
- число вновь созданных МСП за первое полугодие — 1453;
- показатели реализации нацпроектов — 98,95%.
Путин выразил удовлетворение тем, что нынешние результаты лучше «прогнозных» и это вселяет надежду на решение поставленных задач на заданных уровнях.
Позднее время проведения встречи Путин объяснил тем, что до этого у него были гости из Дагестана. Президент встретился с восьмилетней Раисат Акиповой из Дербента. Девочке не удалось поговорить с главой государства, когда он посещал город.
Путин показал Раисат и ее семье свой офис, где позвонил премьер-министру Михаилу Мишустину. После него Путин позвонил министру финансов Антону Силуанову, с которым обсудил выделение дополнительного финансирования Дагестану. Республика получит 5 млрд руб. на ближайшие годы.