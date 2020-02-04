Судившиеся с Ананьевыми инвесторы наняли фирму экс-прокурора США

Юридической фирме Бада Камминса предстоит выяснить, могли ли экс-владельцы ПСБ использовать в своих схемах американские банки

Алексей Ананьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Крупные вкладчике Промсвязьбанка (ПСБ), проигравшие иск к бывшим владельцам банка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым в Высоком суде Лондона, наняли юридическую фирму The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Камминса.

Фирма Камминса ведет расследование роли американских банков в предполагаемом «глобальном мошенничестве» братьев Ананьевых. Как рассказал бывший окружной прокурор США, он представляет интересы PV Group Limited, которая была создана группой бывших клиентов ПСБ. В 2017 году они приобрели «никчемные» кредитные ноты, приводит издание слова Камминса.

Фирме Камминса предстоит выяснить, действительно ли братья Ананьевы завладели активами клиентов банка, «соблазнив» их обменять свои депозиты на кредитные ноты, используя сложную схему с использованием американских банков. Юрист утверждает, что деньги кредиторов ПСБ проходили через корсчета таких банков как JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank, прежде чем осесть в кипрских банках.

Крупные клиенты ПСБ потребовали с братьев Ананьевых и компаний из их группы $40 млн. Истцы уверены, что сотрудники ПСБ вынудили их вложить свои средства в кредитные ноты, в то время как банк в момент выпуска бондов уже был в плохом финансовом положении. Таким образом, «братья обманом хотели обогатиться за их счет», полагают клиенты. Однако Высокий суд Лондона в сентябре отказал истцам в их требовании. Более того, обязал истцов компенсируют ответчикам судебные издержки в размере $2,7 млн.