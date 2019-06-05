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Костин предупредил о росте количества отказов по кредитам
ВТБ ужесточил требования к заемщикам на фоне риска перегрева кредитного рынка, о котором предупреждал ЦБ. «Я не исключаю, что количество отказов может вырасти», — глава банка Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк усилил требования к потенциальным получателям кредитов и прогнозирует рост числа отказов по кредитам. Об этом он сообщил в среду журналистам, передает корреспондент РБК. Банк предпринимает такие действия на фоне обеспокоенности ЦБ ростом кредитной нагрузки на население на фоне отсутствия роста уровня жизни.

«У них [ЦБ] есть аргументы: кредитование растет, а уровень жизни нет, поэтому долговая нагрузка <...> Нам кажется, что мы еще в зону риска не вошли, есть еще подушка безопасная, где можно наращивать, но где будет уровень, наверное, надо за этим внимательно следить», — сказал Костин.

Он уточнил, что банк самостоятельно принимает дополнительные меры безопасности. «Мы значительно усилили требования к заявителям, более внимательно смотрим. Я не исключаю, что количество отказов может вырасти в ближайшее время из-за этого. Безусловно, мы будем за этим смотреть», — сказал глава ВТБ.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин уточнил о каких дополнительных мерах идет речь. «Мы существенно дополнительно сократили долю ипотеки с низким первоначальным взносом, внутренними нормативами ограничили долю выдач с соотношением дохода и долга высоким, выше 40%, выше 70%. Мы ввели довольно жесткие нормативы, поэтому у нас есть своя программа контроля риска», — пояснил он.

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С 1 апреля ЦБ повысил на 30 п.п. надбавки по необеспеченным кредитам с целью не допустить перегрева кредитного рынка и образования пузыря. Это предусматривает, что банкам теперь требуется больше капитала под обеспечение выдаваемых кредитов. С 1 января регулятор также удвоил надбавку к коэффициенту риска с 50 до 100% по ипотеке с небольшим первоначальным взносом. По данным ЦБ, годовые темпы роста задолженности по необеспеченным кредитам составляют 24,3%, по ипотеке — 24,7%. Причина сложившейся ситуации в том, что доходы населения не растут, поясняет регулятор.

Авторы: Евгения Чернышова, Мария Бондаренко
Теги: Кредиты, ВТБ, Андрей Костин
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