Эксперты сочли закредитованность населения преградой для снижения ставок

В сентябре ЦБ повысил коэффициенты риска по необеспеченным кредитам со ставкой от 10 до 30%. Рост коэффициентов риска предполагает, что банкам для обеспечения выдаваемых кредитов нужно больше капитала, чем раньше, а это делает наращивание кредитования менее выгодным. На деле этот шаг дал весьма слабый результат: рост неипотечных кредитов ускорился с 12% (год к году) в начале 2018 года до 21% в конце. Для сравнения: рост ипотеки ускорился с 17% в начале года до 25–26% в конце (с сентября темпы роста не увеличивались).

Исходя из этой статистики, а также на фоне некачественного роста вкладов населения, на 85% обеспеченного капитализацией процентов, экономисты Альфа-банка делают вывод, что в 2019 году какое-либо снижение ключевой ставки ЦБ крайне нежелательно и что регулятору следует ужесточать меры для замедления роста неипотечного кредитования.

Применяемые ЦБ коэффициенты риска не очень эффективны, согласен старший аналитик Fitch Александр Данилов. Регулятор может применить и более радикальные меры — лимит на долговую нагрузку, считает эксперт. «То есть если вы используете существенную часть (скажем, половину) своего дохода для выплат по существующим займам, то дополнительный кредит взять уже не сможете», — поясняет он.

Будущий рост потребкредитования будет в значительной степени зависеть от действий ЦБ, утверждает Данилов, отмечая, что проблемой является не только резкий рост рынка потребкредитов, но и качество этих кредитов. «Проблема связана с тем, что у людей много долгов и они набирают дополнительные за счет того, что банки рефинансируют существующую задолженность, докредитовывая их, удлиняя сроки... Это все не очень здоровая практика, на мой взгляд», — подчеркивает он.

Как ЦБ будет бороться с ростом потребкредитов

В декабре 2018 года Банк России объявил о планах повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Новые правила вступят в силу для кредитов, выдаваемых с 1 апреля по ставкам от 10 до 30%. В ЦБ решение объяснили «необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам». Для банков необеспеченные кредиты несут большие риски, чем кредиты, в которых есть залоговое имущество.

С 1 октября 2019 года Банк России будет рассчитывать предельную долговую нагрузку физических лиц для выдачи им кредитов. По методике регулятора предельная долговая нагрузка будет рассчитываться как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и займам и по вновь выдаваемому кредиту к среднемесячному доходу за 12 месяцев. Клиент банка не сможет взять кредит, если он уже обременен значительными выплатами по действующим.

Концепция показателя долговой нагрузки была разработана ЦБ в октябре 2017 года и изначально должна была вступить в силу с 1 января 2019 года. Но регулятор по просьбе банков перенес старт новой ограничительной меры на девять месяцев.