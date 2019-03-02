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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Эксперты сочли закредитованность населения преградой для снижения ставок
Закредитованность населения в 2018 году выросла до уровней трехлетней давности. Риски быстрого роста необеспеченного кредитования могут помешать планам снизить ставки для ипотеки в рамках майского указа, считают экономисты
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Рост долговой нагрузки населения из-за необеспеченных потребительских займов идет вразрез с необходимостью снижать ставки ради роста ипотеки, объявленного приоритетным в рамках нацпроектов. К такому выводу пришли эксперты Альфа-банка во главе с главным экономистом Натальей Орловой. Тенденции в банковском секторе, по их мнению, свидетельствуют против смягчения монетарной политики ЦБ.

Президент Владимир Путин 20 февраля поручил правительству и ЦБ принять дополнительные меры, чтобы снизить ставки ипотеки ниже 8%.

Несмотря на принимаемые ЦБ меры ,рост розничного кредитования по итогам 2018 года достиг 22,4%, а отношение потребительских кредитов на душу населения к месячной зарплате достигло 133%, вплотную приблизившись к уровню 2015 года, отмечается в поступившем в РБК обзоре Альфа-банка о состоянии банковского сектора. Речь идет об объеме неипотечного долга в расчете на одного человека, деленном на среднемесячную зарплату в России. В 2017 году этот показатель составлял 122%.

Меры не помогают

Хотя закредитованность населения все еще ниже максимума 2013 года в 170%, тенденция к росту этого показателя вызывает опасения ЦБ, поскольку слабо чувствительна к принимаемым регуляторам мерам, указывают эксперты.

В сентябре ЦБ повысил коэффициенты риска по необеспеченным кредитам со ставкой от 10 до 30%. Рост коэффициентов риска предполагает, что банкам для обеспечения выдаваемых кредитов нужно больше капитала, чем раньше, а это делает наращивание кредитования менее выгодным. На деле этот шаг дал весьма слабый результат: рост неипотечных кредитов ускорился с 12% (год к году) в начале 2018 года до 21% в конце. Для сравнения: рост ипотеки ускорился с 17% в начале года до 25–26% в конце (с сентября темпы роста не увеличивались).

Исходя из этой статистики, а также на фоне некачественного роста вкладов населения, на 85% обеспеченного капитализацией процентов, экономисты Альфа-банка делают вывод, что в 2019 году какое-либо снижение ключевой ставки ЦБ крайне нежелательно и что регулятору следует ужесточать меры для замедления роста неипотечного кредитования.

Применяемые ЦБ коэффициенты риска не очень эффективны, согласен старший аналитик Fitch Александр Данилов. Регулятор может применить и более радикальные меры — лимит на долговую нагрузку, считает эксперт. «То есть если вы используете существенную часть (скажем, половину) своего дохода для выплат по существующим займам, то дополнительный кредит взять уже не сможете», — поясняет он.

Будущий рост потребкредитования будет в значительной степени зависеть от действий ЦБ, утверждает Данилов, отмечая, что проблемой является не только резкий рост рынка потребкредитов, но и качество этих кредитов. «Проблема связана с тем, что у людей много долгов и они набирают дополнительные за счет того, что банки рефинансируют существующую задолженность, докредитовывая их, удлиняя сроки... Это все не очень здоровая практика, на мой взгляд», — подчеркивает он.

Как ЦБ будет бороться с ростом потребкредитов

В декабре 2018 года Банк России объявил о планах повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Новые правила вступят в силу для кредитов, выдаваемых с 1 апреля по ставкам от 10 до 30%. В ЦБ решение объяснили «необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам». Для банков необеспеченные кредиты несут большие риски, чем кредиты, в которых есть залоговое имущество.

С 1 октября 2019 года Банк России будет рассчитывать предельную долговую нагрузку физических лиц для выдачи им кредитов. По методике регулятора предельная долговая нагрузка будет рассчитываться как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и займам и по вновь выдаваемому кредиту к среднемесячному доходу за 12 месяцев. Клиент банка не сможет взять кредит, если он уже обременен значительными выплатами по действующим.

Концепция показателя долговой нагрузки была разработана ЦБ в октябре 2017 года и изначально должна была вступить в силу с 1 января 2019 года. Но регулятор по просьбе банков перенес старт новой ограничительной меры на девять месяцев.

Банк России после длительного периода снижения ставок вернулся к повышению в сентябре 2018 года на фоне ослабления рубля из-за ухудшения ситуации на развивающихся рынках и угрозы западных санкций. Второй раз он поднял ключевую ставку в декабре 2018 года (до 7,5%) из-за опасения в излишнем разгоне инфляции на фоне решения о повышении НДС с 18 до 20% с начала 2019 года. Эффекты от повышения НДС уже начинают разворачиваться, инфляция пока не превысила прогноз Центробанка (в январе рост цен составил 5%).

К концу 2019 — началу 2020 года инфляция должна приблизиться к 4%, считают в ЦБ. Если так и произойдет, ЦБ может пойти на смягчение денежно-кредитной политики и понижение ключевой ставки уже в 2019 году, говорил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин. ​«Уже в районе 2020 года наша ключевая ставка может оказаться в зоне нейтральной ставки — на уровне 6–7%», — прогнозировал он (цитата по «Интерфаксу»).

Автор: Павел Казарновский
Теги: Центробанк, Инфляция, Кредиты
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