Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз

ЦБ в 10 раз увеличит объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила — с 600 млн до 6,25 млрд руб. в день. Рост связан с двукратным сокращением покупок валюты и золота со стороны Минфина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Минфин с 6 мая по 8 июня ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота 5,55 млрд руб., следует из сообщения ведомства. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать анонсированные ранее 11,8 млрд руб. Таким образом, объем чистых продаж валюты со стороны регулятора на внутреннем рынке составит эквивалент 6,25 млрд руб. в день против 600 млн руб. в день месяцем ранее.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае 2024 года составит 183,58 млрд руб., прогнозирует Минфин. При этом в апреле отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемых составило минус 72,65 млрд руб., отметили в ведомстве.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 110,94 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 мая 2024 года по 6 июня 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,55 млрд руб.», — привели данные в министерстве.

Месяцем ранее Минфин ежедневно направлял на покупку иностранной валюты и золота по 11,2 млрд руб. в день. С учетом дополнительных продаж в 11,8 млрд руб. со стороны ЦБ чистый объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке составлял 600 млн руб.

Минфин будет покупать валюту и золото уже четвертый месяц подряд. В 2024 году продажи валюты ведомство осуществляло только в январе и первую неделю февраля, когда произошло недополучение дополнительных нефтегазовых доходов. Как поясняли в Минфине, это было связано с «корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений».