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Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

На ставку 6,2% смогут рассчитывать — при соблюдении некоторых условий — покупатели жилья в новостройках. Минимальная ставка по кредитам на покупку готового жилья опустилась до 8,1% годовых
Сбербанк SBER ₽195,9 +0,59% Купить
Сбербанк SBERP ₽180,04 +0,87% Купить
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам. С 6 мая ставки по кредитам на покупку готового жилья снижены на 0,4 процентных пункта (п.п.), по кредитам на покупку квартир в новостройках снижение составит до 0,5 п.п., говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

В результате минимальная ставка по кредитам на покупку готового жилья опустилась до 8,1% годовых. Однако на такую ставку могут рассчитывать только зарплатные клиенты Сбербанка, участвующие в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Кредит на покупку квартиры в новостройке можно получить самое меньшее под 6,2% годовых. Минимальная ставка доступна зарплатным клиентам Сбербанка при покупке жилья в рамках программы субсидирования с застройщиками из списка аккредитованных банком новостроек. До обращения с заявкой на кредит по акции на новостройки необходимо предварительно уточнить информацию об участии в ней конкретного дома.

ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки
Финансы
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

Оформить ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн с помощью сервиса DomClick.ru, отмечается в сообщении Сбербанка. Кроме того, Сбербанк на базе сервисов ДомКлик готовит специальные решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.

В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах лимит по объему кредитов не должен превышать 3 млн руб. Минимальный взнос составит 20%, ставка не выше 6,5% сохранится на весь срок кредита.

Путин поручил продумать смягчение условий ипотеки для семей с детьми
Финансы
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В конце апреля Путин поручил правительству сформулировать и не позднее 20 мая представить предложения о снижении до 15% размера первоначального взноса при выдаче семьям с детьми ипотечных кредитов с использованием средств материнского капитала.

Ранее правительство выступило с инициативой законодательно ограничить возможность банков самостоятельно устанавливать ставки по ипотечным кредитам. Проект соответствующего закона разработан кабмином и внесен в Госдуму.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, ипотека
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Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке
Финансы
Путин поручил продумать смягчение условий ипотеки для семей с детьми
Финансы
Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая
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