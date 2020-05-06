Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

На ставку 6,2% смогут рассчитывать — при соблюдении некоторых условий — покупатели жилья в новостройках. Минимальная ставка по кредитам на покупку готового жилья опустилась до 8,1% годовых

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам. С 6 мая ставки по кредитам на покупку готового жилья снижены на 0,4 процентных пункта (п.п.), по кредитам на покупку квартир в новостройках снижение составит до 0,5 п.п., говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

В результате минимальная ставка по кредитам на покупку готового жилья опустилась до 8,1% годовых. Однако на такую ставку могут рассчитывать только зарплатные клиенты Сбербанка, участвующие в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Кредит на покупку квартиры в новостройке можно получить самое меньшее под 6,2% годовых. Минимальная ставка доступна зарплатным клиентам Сбербанка при покупке жилья в рамках программы субсидирования с застройщиками из списка аккредитованных банком новостроек. До обращения с заявкой на кредит по акции на новостройки необходимо предварительно уточнить информацию об участии в ней конкретного дома.

Оформить ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн с помощью сервиса DomClick.ru, отмечается в сообщении Сбербанка. Кроме того, Сбербанк на базе сервисов ДомКлик готовит специальные решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.