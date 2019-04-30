ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка

С конца января прошлого года комиссия Центробанка получила 317 жалоб на решения признать руководителей или владельцев крупных пакетов акций в финансовых организациях не соответствующими требованиям законодательства относительно квалификации или к деловой репутации. Удовлетворены из них были 107. Все эти люди исключены из черного списка регулятора. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте ЦБ. Кто именно исключен из перечня, в пресс-службе не пояснили.

Еще 105 жалоб, отметили в ЦБ, Банк России решил не удовлетворять, причем 14 из-за «отсутствия предмета рассмотрения» (информации о заявителе на самом деле в черном списке не было) регулятор возвратил. Еще 43 жалобы, по данным пресс-службы, не соответствовали установленным требованиям и ЦБ их рассматривать не стал. Остальные 43 в банке пока изучают.

В целом на 1 апреля, пояснили в Банке России, в черном списке находились 5830 лиц, связанных с кредитными организациями, и 1485 лиц, имеющих отношение к некредитным финансовым организациям.

В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.

Комиссия, которая рассматривает жалобы на решения регулятора, работает с 28 января 2018 года.