Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам вслед за Сбербанком

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,03 +0,18 EUR Бирж. 72,09 -0,01 Brent 71,58 -0,42% USD Нал. 64,49 63,64 EUR Нал. 72,64 71,73 USD ЦБ 63,95 -0,30 EUR ЦБ 72,36 -0,29 EUR/USD 1,1250 -0,0044 BTC/USD Бирж. 5 283,00 +28,44 IMOEX 2 560,28 -0,31% RTSI 1 259,71 -0,46% DJIA 26 449,54 -0,01% Nasdaq 7 996,08 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $74 (+3,38%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,71%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
BRENT $74 (+3,38%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,71%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 63,95 (-0,3) Quote, 17 апр, 13:13
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 72,36 (-0,29) Quote, 17 апр, 13:13
Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков Общество, 13:28 Умерла вдова Евстигнеева Ирина Цывина Общество, 13:26 «Аэрофлот» признан авиакомпанией с самыми комфортными креслами в Европе​ Пресс-релиз, 13:22 В Минприроды сообщили о низкой собираемости оплаты за вывоз мусора Общество, 13:21 Криптовалюта Tezos подорожала на 306% за четыре месяца Крипто, 13:20 Вице-мэр Москвы сообщил о планах отказаться от заборов вокруг газонов Общество, 13:18 Хладнокровие и отвага: когда продавать токены после ICO Крипто, 13:16 Какой модный тренд весны создан для вас. Тест РБК и KUPIVIP.RU, 13:15 Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам вслед за Сбербанком Финансы, 13:13 Песков счел «любопытным зрелищем» грядущие дебаты Зеленского и Порошенко Политика, 13:03 СМИ анонсировали переход капитана сборной Бельгии в «Реал» Спорт, 13:00 Как прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой Общество, 12:57  Концерн ArcelorMittal предложил металл для реставрации Нотр-Дама Общество, 12:56 Бирюков назвал сроки отключения отопления и горячей воды в Москве Общество, 12:52
Финансы ,  
0 
Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам вслед за Сбербанком
В первой половине апреля ставки по ряду рублевых вкладов снизили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и «Открытие», до этого от повышенных процентов отказался Сбербанк. Пик ставок пройден, говорят эксперты, но резкого снижения не ждут
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Крупнейшие банки вслед за Сбербанком начали снижать ставки по рублевым вкладам: в первой половине апреля ставки в массовом сегменте опустили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и «Открытие», подсчитали аналитики Frank RG по просьбе РБК. ​Россельхозбанк единственный из них снизил и максимальную ставку по вкладам, остальные банки сохранили действующие максимальные ставки в премиальном сегменте.

  • ВТБ с 8 апреля снизил ставки по вкладам «Выгодный» и «Пополняемый», следует из мониторинга. В зависимости от сроков депозита ставки опустились на 0,39–0,71 п.п. и сейчас находятся в диапазоне от 5,78 до 7,18% (по пятилетним депозитам). Максимальная действующая ставка у банка осталась на уровне 8%.
  • Россельхозбанк опустил ставки по четырем депозитам. Максимальная ставка по вкладам (депозит «Доходный» на срок четыре года) снижена на 20 п.п., до 8,51%.
  • Альфа-банк снизил только одну ставку: с 4 апреля по трехмесячному вкладу «Победа+» на 0,2 п.п., до 5,32%, снижение касается только депозитов, открываемых через отделение. Если клиент открывает депозит онлайн, ставка сохраняется на прежнем уровне. Максимальная ставка у Альфа-банка — 8,1%.
  • «ФК Открытие» понизило ставку по вкладу «Активное пополнение» со сроком до двух лет на 0,95 п.п. С 11 апреля она зафиксирована на уровне 4,8%, хотя на 1 марта она составляла 5,75%. Максимальная ставка у «Открытия» — 7,9%.

Почему банки снижают ставки

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России резко снизилась в конце марта впервые с июня прошлого года — с 7,72 до 7,53%. До этого ставки преимущественно росли каждую неделю. Причиной снижения стало досрочное прекращение Сбербанком 22 марта действия сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по стандартным депозитам в Сбербанке упала до уровня 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%).

В этот же день ЦБ во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых и допустил переход к ее снижению уже в этом году. Экономисты кредитных организаций ожидают этого шага от ЦБ в середине 2019 года, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

В результате банки начали менять политику по привлечению вкладов и перешли к снижению ставок, отмечают опрошенные РБК эксперты. В настоящее время многие крупные банки уже снизили ставки по депозитам, в связи с чем ВТБ также сделал изменения в соответствии с рыночной конъюнктурой, отметили в пресс-службе банка, добавив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из макроэкономической ситуации. В Альфа-банке заявили, что не планируют в ближайшее время снижать ставки как по рублевым, так и по валютным вкладам. Альфа-банк в апреле уже снизил ставки по валютным вкладам «в соответствии с конъюнктурой рынка». В «ФК Открытие» не стали комментировать дальнейшие планы по ставке, но отметили, что в своей политике по ставкам ориентируются в первую очередь на рыночную конъюнктуру и спрос.

Пик повышения пройден

Банковский рынок России прошел локальный пик ставок по рублевым вкладам, но о тенденции резкого снижения говорить пока рано, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Пик повышения ставок по банковским вкладам можно считать пройденным, если в ближайшие месяцы не будет обострения геополитической ситуации и санкционных рисков, добавляет Уклеин, но также соглашается с тем, что резкого снижения ставок не будет. «Банки делают это аккуратно. Например, сейчас они не меняют условия по вкладам для пенсионеров или по сберегательным счетам», — пояснил он.

Рост процентов по депозитам в 2018 году был обусловлен несколькими факторами. Это повышение ставки ЦБ в сентябре и декабре, проходящий одновременно отток вкладов, а также опасения новых санкций Запада, которые могли бы сузить доступ банков к ликвидности. Сейчас эти факторы ослабли, пояснила Орлова.

Динамика на рынке вкладов намного слабее, чем рост объемов выданных кредитов. «По моим оценкам, за 2019 год объем рублевых депозитов должен вырасти на 7%. Но с нынешними темпами мы пока идем скорее на 5% роста», — говорит она. Конечно, банки могут корректировать источники пополнения ликвидности, но вклады для них все еще важны и обвала процентов по вкладам ждать не стоит, резюмировала Орлова.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Вклады, Рубли
Зеленая экономика: глобальные экономические тренды в новом проекте РБК Все материалы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter