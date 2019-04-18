Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам вслед за Сбербанком

В первой половине апреля ставки по ряду рублевых вкладов снизили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и «Открытие», до этого от повышенных процентов отказался Сбербанк. Пик ставок пройден, говорят эксперты, но резкого снижения не ждут

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Крупнейшие банки вслед за Сбербанком начали снижать ставки по рублевым вкладам: в первой половине апреля ставки в массовом сегменте опустили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и «Открытие», подсчитали аналитики Frank RG по просьбе РБК. ​Россельхозбанк единственный из них снизил и максимальную ставку по вкладам, остальные банки сохранили действующие максимальные ставки в премиальном сегменте.

ВТБ с 8 апреля снизил ставки по вкладам «Выгодный» и «Пополняемый», следует из мониторинга. В зависимости от сроков депозита ставки опустились на 0,39–0,71 п.п. и сейчас находятся в диапазоне от 5,78 до 7,18% (по пятилетним депозитам). Максимальная действующая ставка у банка осталась на уровне 8%.

Россельхозбанк опустил ставки по четырем депозитам. Максимальная ставка по вкладам (депозит «Доходный» на срок четыре года) снижена на 20 п.п., до 8,51%.

Альфа-банк снизил только одну ставку: с 4 апреля по трехмесячному вкладу «Победа+» на 0,2 п.п., до 5,32%, снижение касается только депозитов, открываемых через отделение. Если клиент открывает депозит онлайн, ставка сохраняется на прежнем уровне. Максимальная ставка у Альфа-банка — 8,1%.

«ФК Открытие» понизило ставку по вкладу «Активное пополнение» со сроком до двух лет на 0,95 п.п. С 11 апреля она зафиксирована на уровне 4,8%, хотя на 1 марта она составляла 5,75%. Максимальная ставка у «Открытия» — 7,9%.

Почему банки снижают ставки

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России резко снизилась в конце марта впервые с июня прошлого года — с 7,72 до 7,53%. До этого ставки преимущественно росли каждую неделю. Причиной снижения стало досрочное прекращение Сбербанком 22 марта действия сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по стандартным депозитам в Сбербанке упала до уровня 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%).

В этот же день ЦБ во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых и допустил переход к ее снижению уже в этом году. Экономисты кредитных организаций ожидают этого шага от ЦБ в середине 2019 года, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.