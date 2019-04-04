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Финансы ,  
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ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов
Средняя максимальная ставка по вкладам у крупнейших российских банков в конце марта упала с 7,72 до 7,53% годовых. Это сильнейшее снижение с лета после полугодового роста. Но о развороте тренда говорить пока преждевременно
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России. Этот показатель не падал так резко с июня прошлого года.

Доходность банковских депозитов начала расти с августа 2018 года на фоне угрозы введения новых санкций США против России, которая привела к обвалу курса рубля. На этом фоне уже в сентябре ЦБ, снижавший ключевую ставку в течение 2015–2018 годов, приступил к ее повышению, подняв в два приема с 7,25% до 7,75%.

Динамика ставок по банковским вкладам, коррелируя с ключевой ставкой, также непрерывно росла, поднявшись с 6,31% (по десяти крупнейшим банкам) в середине августа до 7,72% в середине марта. Единственное исключение пришлось на начало февраля 2019 года, когда она снизилась с 7,55% до 7,5% годовых, но затем выросла вновь. Из мониторинга Frank RG тогда следовало, что небольшое проседание было вызвано понижением ставок по вкладам Райффайзенбанка.

В последней декаде марта, когда был зафиксировано резкое снижение доходности вкладов на 0,2 п.п., прекратил принимать вклады по высоким ставкам крупнейший российский банк — Сбербанк: с 22 марта он досрочно прекратил действие сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. Максимальная доходность по стандартным депозитам в Сбербанке теперь находится на уровне 5,75% годовых. Именно 22 марта ЦБ во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых и допустил переход к ее снижению уже в этом году.

Как считается средняя ставка по вкладам

Чтобы рассчитать среднюю максимальную ставку по вкладам, ЦБ берет самые выгодные предложения у топ-10 российских банков и вычисляет их среднее значение.

Сейчас в список десяти крупнейших банков по числу вкладов входит Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и «ФК Открытие».

Остальным банкам (а всего на 1 марта в России работали 435 банков) не рекомендуется предлагать вклады с доходностью выше, чем средняя ставка плюс 2 п.п. На ближайшие дни это 9,53% годовых.

Резкое снижение средней максимальной ставки по вкладам едва ли напрямую связано с решением ЦБ по ставке, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: скорее, снижение доходности стало результатом общего настроения на рынке.

Экономист сомневается, что зафиксированное резкое снижение доходности депозитов (почти на 0,2 п.п.) можно считать полноценным разворотом ставок в сторону снижения. По ее словам, речь идет, скорее, о стабилизации, нормализации доходности.

Ключевая ставка задает ориентир доходности банковским вкладам. Но пока ЦБ свою ставку снижать не намерен, к тому же, на рынке действует немало факторов, способных удержать ее от дальнейшего понижения, рассказала РБК Орлова. Это заморозка цен на бензин, которая продлится до 1 июля, и прекращение которой приведет к росту инфляции, а также возможное ужесточение политики ФРС США после нынешнего периода смягчения.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров отметил, что последний пресс-релиз ЦБ по денежно-кредитной политике оказался достаточно мягким, и рынок пересмотрел свои ожидания по динамике ключевой ставки в сторону возможного снижения. Отчасти реакцией и стало снижение процентов по вкладам, полагает он.

Автор: Георгий Макаренко
При участии: Варвара Журавлева
Теги: Банк России, ЦБ, вклады, доходность, депозиты, Ставка ЦБ
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