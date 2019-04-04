ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов

Средняя максимальная ставка по вкладам у крупнейших российских банков в конце марта упала с 7,72 до 7,53% годовых. Это сильнейшее снижение с лета после полугодового роста. Но о развороте тренда говорить пока преждевременно

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России. Этот показатель не падал так резко с июня прошлого года.

Доходность банковских депозитов начала расти с августа 2018 года на фоне угрозы введения новых санкций США против России, которая привела к обвалу курса рубля. На этом фоне уже в сентябре ЦБ, снижавший ключевую ставку в течение 2015–2018 годов, приступил к ее повышению, подняв в два приема с 7,25% до 7,75%.

Динамика ставок по банковским вкладам, коррелируя с ключевой ставкой, также непрерывно росла, поднявшись с 6,31% (по десяти крупнейшим банкам) в середине августа до 7,72% в середине марта. Единственное исключение пришлось на начало февраля 2019 года, когда она снизилась с 7,55% до 7,5% годовых, но затем выросла вновь. Из мониторинга Frank RG тогда следовало, что небольшое проседание было вызвано понижением ставок по вкладам Райффайзенбанка.

В последней декаде марта, когда был зафиксировано резкое снижение доходности вкладов на 0,2 п.п., прекратил принимать вклады по высоким ставкам крупнейший российский банк — Сбербанк: с 22 марта он досрочно прекратил действие сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. Максимальная доходность по стандартным депозитам в Сбербанке теперь находится на уровне 5,75% годовых. Именно 22 марта ЦБ во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых и допустил переход к ее снижению уже в этом году.