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Новые пошлины США ,  
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Курс биткоина упал до $78,8 тыс.

Сюжет
Новые пошлины США
Криптовалюта потеряла 5%, Ethereum упал на 9,62%. Снижение курсов произошло на фоне обвала рынка США из-за введения Трампом торговых пошлин
Биткоин/Доллар BTC/USD 79 358,000 -5,07% Купить

Курс биткоина (BTC) упал на 5% до $78,8 тыс., сообщает Reuters.

Другая крупнейшая криптовалюта Ethereum потеряла в стоимости 9,62% и опустилась до $1617,6.

В ноябре курс биткоина вырос на фоне выборов президента США и впервые в истории превысил отметку $80 тыс. Стоимость криптовалюты начала падать с конца февраля на фоне сообщений о введении пошлин президентом США Дональдом Трампом для Мексики и Канады. В ночь на 28 февраля биткоин упал ниже $80 тыс.

Курс биткоина упал ниже $80 тыс.
Финансы
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее агентство Reuters писало, что на Уолл-стрит ожидают «еще одну неделю потрясений» после введения президентом США пошлин в отношении более чем 200 стран и территорий. На фоне объявления о новых экономических мерах индекс S&P 500, в который включены крупнейшие американские корпорации, упал на 10,5%. Компании из индекса потеряли около $5 трлн рыночной стоимости.

Bloomberg назвал страны, которые не будут отвечать на пошлины Трампа
Политика
Фото:Ivan Kuzkin / Shutterstock

Пошлины Трамп ввел 2 апреля. На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%. России в перечне не оказалось. В Белом доме связали отсутствие пошлин в отношении России с переговорами о завершении конфликта на Украине, которые США ведут с Москвой и Киевом.

Кроме того, под тариф 10% попали австралийские необитаемые острова Херд и Макдональд в южной части Индийского океана. Официально там никто не проживает, обитают лишь пингвины. В Белом доме объяснили, что острова были включены в список, потому, что считаются территорией Австралии.

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Дарья Беспалько
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