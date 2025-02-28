Курс биткоина упал ниже $80 тыс.

Курс биткоина впервые с ноября 2024 года упал ниже $80 тыс.

Стоимость криптовалюты начала падать с 24 февраля на фоне сообщений о введении пошлин Дональдом Трампом для Мексики и Канады. К 28 февраля биткоин несколько раз обновил минимум с ноября 2024 года

Курс биткоина (BTC) в ночь на 28 февраля упал ниже $80 тыс., следует из данных Binance. Это произошло впервые с ноября 2024 года.

Сейчас криптовалюта торгуется по $81,25 тыс. За сутки она потеряла 5,54%.

В ночь на 27 февраля стоимость BTC опускалась до $82,1 тыс. впервые с 11 ноября.

В ноябре курс биткоина начал расти на фоне выборов президента США и впервые в истории превысил отметку $80 тыс.

Стоимость криптовалюты начала падать с 24 февраля на фоне сообщений о введении пошлин Дональдом Трампом для Мексики и Канады. К четвергу биткоин несколько раз обновил минимум с ноября.