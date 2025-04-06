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Новые пошлины США ,  
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Bloomberg назвал страны, которые не будут отвечать на пошлины Трампа

Bloomberg: Индия не будет отвечать на введение американских пошлин
Сюжет
Новые пошлины США
Индия, Малайзия и другие страны Юго-Восточной Азии не будут немедленно отвечать на «зеркальные» пошлины Трампа. Индия ведет переговоры о торговой сделке, а Вьетнам предложил снять пошлины на все товары из США в обмен на смягчение
Фото: Ivan Kuzkin / Shutterstock
Фото: Ivan Kuzkin / Shutterstock

Индия вряд ли будет немедленно принимать ответные меры на введение «зеркальных» пошлин США в размере 26% и сосредоточит усилия на переговорах о заключении торговой сделки, чтобы снизить сборы, заявил представитель индийского правительства Bloomberg.

Он подчеркнул, что Индия стремится к диалогу, а не к конфронтации, и планирует работать над заключением сбалансированной и справедливой торговой сделки с США. По словам собеседника агентства, обсуждаются все варианты, и будут включены как товары, так и услуги. Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита последнего в Вашингтон в феврале договорились провести переговоры о двусторонней торговой сделке к осени этого года.

Агентство также напомнило, что основной индекс индийской фондовой биржи NSE Nifty 50 после объявления о «зеркальных» пошлинах показал лучшие результаты, чем другие азиатские индексы.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Также не собираются немедленно отвечать на пошлины США Малайзия и другие страны Юго-Восточной Азии, в частности Сингапур, Камбоджа и Вьетнам. Для части стран этого региона «зеркальные» пошлины будут одними из самых значительных: для Камбоджи они составят 49%, для Вьетнама — 46%, для Малайзии — 24%.

Последняя как председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входят десять стран региона, решила возглавить усилия «по созданию единого регионального фронта, поддержанию открытых и устойчивых цепочек поставок и обеспечению того, чтобы коллективный голос объединения был четко и твердо услышан на международной арене», заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим.

Вьетнам же начал переговоры с США и предложил снять пошлины со всех импортируемых американских товаров в обмен на отмену меры Вашингтоном. Об этом объявил Трамп после разговора с вьетнамским лидером То Ламом. В письме американскому президенту, с которым ознакомился Bloomberg, То попросил не применять дополнительные сборы и отложить введение «зеркальных» пошлин (должны вступить в силу 9 апреля), по крайней мере, на 45 дней в обмен на снятие всех пошлин с американских товаров.

CNN сообщал, что Трамп ведет переговоры о смягчении меры с Вьетнамом, Индией и Израилем. Как заявили в Белом доме, с запросом на переговоры по этому вопросу к президенту США обратились более 50 стран.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Индия Малайзия Вьетнам США Дональд Трамп зеркальные тарифы АСЕАН Юго-Восточная Азия
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