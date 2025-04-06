В США объяснили введение пошлин против необитаемых островов
Необитаемые острова Херд и Макдональд были включены в список территорий, попадающих под введенные президентом США Дональдом Трампом взаимные пошлины для того, чтобы другие страны не могли использовать их как лазейку, заявил министр торговли США Говард Латник в интервью CBS News.
Латник объяснил, что администрация Трампа не может исключить ни одну страну из списка на случай, если другие страны попытаются осуществлять поставки через этот регион, чтобы избежать пошлин.
«[Трамп] сказал: «Послушайте, я не могу допустить, чтобы какая-либо часть мира стала местом, через которую Китай или другие страны могли бы осуществлять поставки. Таким образом, он ликвидировал эти нелепые лазейки», — сказал Латник.
Острова Херд и Макдональд необитаемы и не являются государствами. Они принадлежат Австралии, против которой Трамп также ввел пошлины. В Белом доме ранее заявляли, что острова были включены в список потому, что они являются австралийской территорией, сообщал Axios.
Трамп 2 апреля ввел пошлины в отношении 211 государств и территорий. На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%. России в перечне не оказалось. В Белом доме связали отсутствие пошлин в отношении России с переговорами о завершении конфликта на Украине, которые США ведут с Москвой и Киевом.
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