Потребители в России назвали ожидаемые сроки окончания пандемии COVID-19

Наиболее популярным оказался относительно оптимистический ответ «к июню», его дали 49% респондентов

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Россияне верят, что рано или поздно пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 пойдет на убыль, однако расходятся во мнениях о том, когда это произойдет, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией GfK.

Наиболее популярным оказался относительно оптимистический ответ «к июню», его дали 49% респондентов. Остальные участники опроса столь скорой победы над болезнью не ждут. Как уточнили РБК в компании, до сентября окончание пандемии откладывают 12% участников опроса, 3% планируют ждать до декабря, а 11% полагают, что болезнь отступит «в течение года». Оставшиеся признались, что затрудняются дать ответ.

Распространение коронавируса занимает второе место в списке наиболее волнующих россиян проблем, уступая только росту цен на продукты (50% против 52%). Каждый пятый респондент пожаловался, что его финансовое положение в результате пандемии уже ухудшилось из-за сокращения зарплаты, ее задержки, отправки в неоплачиваемый отпуск или увольнения. Четверть россиян признались, что обеспокоены состояние дел в компании, где работают. В ближайшие 12 месяцев 56% респондентов ожидают дальнейшего ухудшения своего материального положения, а 76% — роста цен.