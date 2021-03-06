Банки в год пандемии увеличили выдачи карт до рекорда за семь лет

В 2020 году банки выдали 19,2 млн расчетных и кредитных карт — это максимум за все время ведения статистики ЦБ по текущей методологии. Число же активных карт росло невысокими темпами. Эксперты объясняют ситуацию эффектами пандемии

Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

В 2020 году банки выдали россиянам рекордные по меньшей мере за семь лет 19,2 млн расчетных и кредитных карт, свидетельствует статистика Банка России. Это максимум по меньшей мере с 2014 года, когда ЦБ начал вести статистику по нынешней методологии. Данные до этого времени несопоставимы, поэтому привести более ранние оценки нельзя. Предыдущий максимальный показатель наблюдался в 2017 году, когда было выдано 16,6 млн карт.

По итогам 2020 года общее число выпущенных банками за все время карт превысило 300 млн. Но число активных карт — тех, по которым совершались операции, — растет медленнее выдач: за 2020 год оно увеличилось на 6,3% (один из самых низких показателей за шесть лет), до 209,4 млн карт.

Почему активных карт меньше выпущенных

В последнее время карты все чаще выпускают как дополнительный бесплатный бонус к любому банковскому продукту, объясняет директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Они могут быть как дебетовыми, так и кредитными. «Использование карты зависит от ряда факторов, в том числе от объема доступных кредитных средств, а объемы розничного кредитования в 2020 снижались на фоне кризисной ситуации», — продолжает он. Некоторые потребители не спешат пользоваться полученными кредитными картами с установленным лимитом ввиду более высокой процентной ставки, объясняет эксперт.