Банки в год пандемии увеличили выдачи карт до рекорда за семь лет

На рекордный рост выдачи новых карт повлияло несколько факторов, считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Во-первых, пандемия коронавируса могла заставить перейти на безналичное использование денежных средств тех россиян, которые до 2020 года использовали только наличные. Во-вторых, сейчас карты легко выпускаются, и у многих пользователей банковских услуг есть привычка открывать несколько карт с разными условиями. В-третьих, в 2020 году продолжался обязательный переход получателей бюджетных средств на карты «Мир». В-четвертых, банки все чаще открывают карты молодежи и подросткам, перечислила эксперт.
На сокращение темпов роста активных карт также могла оказать влияние пандемия, продолжает Обаева: «В 2020 году из-за закрытых границ оказались невостребованными валютные и тревел-карты, которые просто теперь лежат в кошельке у россиян до лучших времен».
В 2020 году ЦБ из-за пандемии коронавируса временно разрешал использовать карты с истекшим сроком годности и не перевыпускать «пластик». В результате сформировался отложенный спрос на банковские карты, говорит директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров: «С марта по июнь банки продлевали действие карт с истекшим сроком действия. Новые пластиковые карты выпускались, но зачастую оставались в офисах банков, и, вероятно, многие из них даже не были активированы». Помимо этого, самоизоляция и снижение деловой активности повлияли на сокращение расходов населения — «кто-то выбрал политику сбережения денежных средств, у кого-то сократились доходы, что тоже могло стать одним из факторов замедления роста активных карт», полагает банкир. В ПСБ эмиссия карт и транзакционная активность по ним в прошлом году увеличилась, добавил Петров.
В банке «Русский стандарт» отметили, что тенденция к росту числа выпущенных карт наблюдается с мая 2020 года. «В дополнение к традиционным пластиковым картам в 2020 году клиенты активно оформляли цифровые карты», — сказал представитель банка. «Замедление темпов роста активаций банковских карт в 2020 году в сравнении с 2019 годом было связано с периодом действия ограничительных мер и вынужденной самоизоляцией граждан», — полагает начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина. В 2020 году в сравнении с 2019-м количество активируемых карт выросло всего на 3%.
Как россияне использовали карты
За весь 2020 год по картам было совершено операций на 102,8 трлн руб., следует из статистики ЦБ. По итогам 2019 года этот показатель составлял 89,1 трлн руб. В банкоматах с карт сняли 26,8 трлн руб. — это на 1,6% меньше уровня 2019 года (теперь это самая непопулярная операция у россиян). Объем операций по безналичной оплате товаров и услуг составил 31,2 трлн руб. (годовой прирост 18,8%). Самой популярной операцией с картами вновь стали переводы денежных средств (44,8 трлн руб.). У денежных переводов и самый большой рост объемов за год — 25,7%.
По данным ЦБ, по итогам 2020 года доля безналичных платежей в общем объеме оплаты товаров и услуг составила 70%. Сбербанк, у которого отличается методика подсчета показателя, в 2020 году зафиксировал долю безналичных платежей на уровне 54,1%. Аналитики банка отмечали, что переход на безналичные формы оплаты товаров и услуг в пандемийный год ускорился, так как покупатели предпочитают избегать ненужных контактов с загрязненными поверхностями, к которым относятся и бумажные деньги.