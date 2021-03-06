Банки в год пандемии увеличили выдачи карт до рекорда за семь лет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
«Тинькофф» составил портрет российской женщины-инвестора Инвестиции, 10:01 Что такое файлы cookies? Индустрия 4.0, 10:00  Хоккеиста госпитализировали после силового приема одноклубника Овечкина Спорт, 10:00 Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 09:55 «Победит и Хабиба». Наследник Нурмагомедова проведет первый бой за 2 года Спорт, 09:53 Как менялось число умерших с COVID-19 в России. Инфографика Общество, 09:41 Эксперт призвал удалить со смартфонов VPN-сервис Технологии и медиа, 09:37 Капризов помог «Миннесоте» обыграть «Аризону» Спорт, 09:14 «Вашингтон» Овечкина прервал 4-матчевую победную серию в НХЛ Спорт, 09:05 Банки в год пандемии увеличили выдачи карт до рекорда за семь лет Финансы, 09:00 Патриархат vs коронавирус: пандемия как шанс сократить гендерный разрыв Социальная экономика, 09:00  Из-за отравления школьников в Красноярске прервали работу три предприятия Общество, 08:41 В Венесуэле введут в обращение новые банкноты номиналом 1 млн боливаров Финансы, 08:13 Байден согласился обновить полномочия по нанесению ударов за границей Политика, 08:10
Финансы ,  
0 

Банки в год пандемии увеличили выдачи карт до рекорда за семь лет

В 2020 году банки выдали 19,2 млн расчетных и кредитных карт — это максимум за все время ведения статистики ЦБ по текущей методологии. Число же активных карт росло невысокими темпами. Эксперты объясняют ситуацию эффектами пандемии
Фото: Сафрон Голиков / ТАСС
Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

В 2020 году банки выдали россиянам рекордные по меньшей мере за семь лет 19,2 млн расчетных и кредитных карт, свидетельствует статистика Банка России. Это максимум по меньшей мере с 2014 года, когда ЦБ начал вести статистику по нынешней методологии. Данные до этого времени несопоставимы, поэтому привести более ранние оценки нельзя. Предыдущий максимальный показатель наблюдался в 2017 году, когда было выдано 16,6 млн карт.

По итогам 2020 года общее число выпущенных банками за все время карт превысило 300 млн. Но число активных карт — тех, по которым совершались операции, — растет медленнее выдач: за 2020 год оно увеличилось на 6,3% (один из самых низких показателей за шесть лет), до 209,4 млн карт.

Сбербанк оценил масштабы перехода на безналичные платежи в год пандемии
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Почему активных карт меньше выпущенных

В последнее время карты все чаще выпускают как дополнительный бесплатный бонус к любому банковскому продукту, объясняет директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Они могут быть как дебетовыми, так и кредитными. «Использование карты зависит от ряда факторов, в том числе от объема доступных кредитных средств, а объемы розничного кредитования в 2020 снижались на фоне кризисной ситуации», — продолжает он. Некоторые потребители не спешат пользоваться полученными кредитными картами с установленным лимитом ввиду более высокой процентной ставки, объясняет эксперт.

На рекордный рост выдачи новых карт повлияло несколько факторов, считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Во-первых, пандемия коронавируса могла заставить перейти на безналичное использование денежных средств тех россиян, которые до 2020 года использовали только наличные. Во-вторых, сейчас карты легко выпускаются, и у многих пользователей банковских услуг есть привычка открывать несколько карт с разными условиями. В-третьих, в 2020 году продолжался обязательный переход получателей бюджетных средств на карты «Мир». В-четвертых, банки все чаще открывают карты молодежи и подросткам, перечислила эксперт.

На сокращение темпов роста активных карт также могла оказать влияние пандемия, продолжает Обаева: «В 2020 году из-за закрытых границ оказались невостребованными валютные и тревел-карты, которые просто теперь лежат в кошельке у россиян до лучших времен».

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы — The Economist

В 2020 году ЦБ из-за пандемии коронавируса временно разрешал использовать карты с истекшим сроком годности и не перевыпускать «пластик». В результате сформировался отложенный спрос на банковские карты, говорит директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров: «С марта по июнь банки продлевали действие карт с истекшим сроком действия. Новые пластиковые карты выпускались, но зачастую оставались в офисах банков, и, вероятно, многие из них даже не были активированы». Помимо этого, самоизоляция и снижение деловой активности повлияли на сокращение расходов населения — «кто-то выбрал политику сбережения денежных средств, у кого-то сократились доходы, что тоже могло стать одним из факторов замедления роста активных карт», полагает банкир. В ПСБ эмиссия карт и транзакционная активность по ним в прошлом году увеличилась, добавил Петров.

В банке «Русский стандарт» отметили, что тенденция к росту числа выпущенных карт наблюдается с мая 2020 года. «В дополнение к традиционным пластиковым картам в 2020 году клиенты активно оформляли цифровые карты», — сказал представитель банка. «Замедление темпов роста активаций банковских карт в 2020 году в сравнении с 2019 годом было связано с периодом действия ограничительных мер и вынужденной самоизоляцией граждан», — полагает начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина. В 2020 году в сравнении с 2019-м количество активируемых карт выросло всего на 3%.

Как россияне использовали карты

За весь 2020 год по картам было совершено операций на 102,8 трлн руб., следует из статистики ЦБ. По итогам 2019 года этот показатель составлял 89,1 трлн руб. В банкоматах с карт сняли 26,8 трлн руб. — это на 1,6% меньше уровня 2019 года (теперь это самая непопулярная операция у россиян). Объем операций по безналичной оплате товаров и услуг составил 31,2 трлн руб. (годовой прирост 18,8%). Самой популярной операцией с картами вновь стали переводы денежных средств (44,8 трлн руб.). У денежных переводов и самый большой рост объемов за год — 25,7%.

Глава Visa спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%
Финансы
Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

По данным ЦБ, по итогам 2020 года доля безналичных платежей в общем объеме оплаты товаров и услуг составила 70%. Сбербанк, у которого отличается методика подсчета показателя, в 2020 году зафиксировал долю безналичных платежей на уровне 54,1%. Аналитики банка отмечали, что переход на безналичные формы оплаты товаров и услуг в пандемийный год ускорился, так как покупатели предпочитают избегать ненужных контактов с загрязненными поверхностями, к которым относятся и бумажные деньги.

Автор
Евгения Чернышова
банки карты ЦБ платежи переводы
Материалы по теме
ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей
Финансы
Греф оценил, сколько конкуренты «съедят» у платежного бизнеса «Сбера»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter