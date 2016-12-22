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Семья покинувшего Россию Бориса Минца купила отель в Англии​
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Семья покинувшего Россию Бориса Минца купила отель в Англии​
Бизнес, 12:33
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Семья покинувшего Россию Бориса Минца купила отель в Англии​
У переехавшей в Великобританию семьи Бориса Минца, бывшего владельца O1 Group, появился собственный гостиничный бизнес: возглавляемая старшим сыном Минца ​компания стала владельцем спа-отеля неподалеку от резиденции принца Гарри
Борис Минц (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В пользу Минцев

Семья основателя O1 Group Бориса Минца купила спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона, свидетельствуют данные британского реестра юридических лиц. Владельцами отеля Минцы стали не раньше августа — еще в июле у него был другой собственник.

Гостиницей около британского городка Челтнем владеет компания Michels Ventures 1 Ltd, указано в имеющейся у РБК выписке из реестра недвижимости Великобритании. Сама Michels Ventures 1 Ltd сейчас на 100% принадлежит зарегистрированной только в феврале этого года Lethendy Estates Ltd. С марта этого года ее директором значится Дмитрий Минц. А в июне у Lethendy Estates Ltd сменился акционер: им стала кипрская Milyan Investments Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит двум компаниям с Каймановых островов — Asfalot Ltd и Mallorn Ltd. Они действуют в интересах семейного траста Минцев (Mints Family Trust), говорилось в опубликованных в 2016 году материалах по сделке O1 Group с австрийской Immofinanz.

В сентябре Lethendy Estates Ltd заложила Michels Ventures 1 Ltd, владельца гостиницы, вместе со всеми ее активами, британскому Metro Bank, следует  из материалов британского реестра.

Дмитрий Минц и представитель O1 Group не ответили на запросы РБК.

Чем известен отель

Отель DoubleTree by Hilton Cheltenham расположен в графстве Глостершир в охраняемой природной зоне Котсуолдс, в которой, например, расположена резиденция принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Это холмистая местность официально признана одной из территорий «выдающейся естественной красоты» в Великобритании.

Изначально здание было резиденцией контр-адмирала Роберта Манселла и в нынешнем виде построено в 1833 году. Гостиница здесь впервые открылась в 1922 году под названием Lilley Brook. В 1995 году ее владельцем стала группа Paramount Hotels, и отель сменил название на Cheltenham Park Hotel.

С 2016 года основным собственником гостинцы была London & Regional Properties братьев-миллиардеров Ричарда и Яна Ливингстоунов. В прошлом году ​завершилась реконструкция отеля, потребовавшая £5 млн, после этого он стал стал работать под маркой Hilton. Сейчас гостиница насчитывает 148 номеров и три сьюта, есть также спа-зона с бассейном и тренажерным залом, конференц-комплекс с 10 залами, ресторан и бар.

Управляет отелем созданная специалистами по гостиничной недвижимости Дэвидом Мичелсом и Хью Тейлором Michels & Taylor Ltd.

В финансовом году, закончившимся 30 сентября 2017 года, оборот Michels Ventures 1 составил почти £5 млн, чистый убыток — £179 тыс. Годом ранее, до ремонта, была зафиксирована £141 тыс. чистой прибыли при сопоставимом обороте.

В 2015 году отель оценивался примерно в £8 млн. После обновления он мог подорожать до £30 млн, полагает совладелец Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. По его мнению, Минцы купили «стабильный работающий окупаемый бизнес». Контракт с Hilton заключается обычно на долгий срок, на 20-25 лет, нынешняя управляющая компания, скорее всего, авторизована Hilton, а значит менять ее нет смысла — таким образом покупатель получил бизнес со стабильным доходом не менее £5 млн в год, резюмирует Ивашкевич.

В Michels & Taylor, London & Regional Properties и Hilton не ответили на запрос РБК.

Замок в Шотландии

Отель в Челтнеме, возможно, не единственная собственность Минцев в Великобритании. Источник, знакомый с семьей Бориса Минца уверяет, что несколько лет назад тот купил замок в Шотландии: «Это была скорее эмоциональная покупка, чем инвестиция. Просто они там побывали, им понравилось и решили купить. Иногда они сами там бывают, иногда сдают в аренду».

Речь может идти замке Башня Летенди в Шотладнии. В марте 2018 года британская The Times писала, что российских шахматист Сергей Карякин готовился в этом замке к очередному турниру. Менеджер гроссмейстера Кирилл Зингалис в интервью «Спорт уик-энд» подтверждал, что Дмитрий Минц, «хороший товарищ» Карякина, «предоставил в полное распоряжение команды Сергея замок».

Шотландский замок построен в XIX веке вокруг сохранившейся башни XIV века. В нем есть восемь спален, семь ванных комнат, бассейн, к замку примыкают два теннисных корта и поле для гольфа с 18 лунками.

Этот замок продавался с 2015 года за £4,6 млн. В марте 2018 года началась его реставрация по проекту бюро Auckett Swanke. Согласно данным​ британских СМИ, которые ссылаются на документы местного совета по планированию, работы ведутся по заказу «таинственного владельца» — компании с Каймановых островов MFT Braveheart Ltd. Аббревиатура в ее названии повторяет сокращение, которое Минцы используют для своего семейного траста — Mints Family Trust.

Переехали в Лондон

В 2017 году году Forbes оценивал состояние Бориса Минца в $1,3 млрд и ставил его на 72-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов. Главным активом группы была компания O1 Properties, владеющая бизнес-центрами в Москве, самыми известные из которых — «Белая Площадь» и Vivaldi Plaza. Общая площадь офисной недвижимости под управлением O1 Properties — 728 тыс кв. м. В рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости — 2018» эта компания заняла 6-е место, заработав на аренде за прошлый год, по подсчетам издания, $360 млн.

В этом году Минц выбыл из списка богатейших российских бизнесменов, поскольку, согласно отчетности O1 Group, долги холдинга оказались практически равны чистым активам входящих в него O1 Properties и ФГ «Будущее».

В мае «Ведомости» сообщили, что Борис Минц с семьей переехал в Лондон. Материалы британского реестра подтверждают: с мая младшие сыновья Александр и Игорь Минц своим постоянным местом жительства указывают Великобританию, у Дмитрия это Израиль.

После переезда Минцев в Лондон компания O1 Properties за долги перешла кипрской Riverstretch Trading & Investments Lев (RT&I), которая, по информации «Ведомостей», принадлежит Павлу Ващенко (90%) и Валерию Михайлову (10%), которые были совладельцами или руководителями компаний, связанных с группой «Регион» (управляет пенсионными деньгами «Роснефти») и самой нефтекомпанией. В «Регионе» отрицала связь с RT&I.

ФГ «Будущее» также может быть передана RT&I в рамках урегулирования задолженности O1 Group по кредиту.

Автор: Надежда Федорова.
При участии: Сергей Соболев, Галина Казакулова.
Теги: Борис Минц , гостиницы , зарубежная недвижимость , O1 Group
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