ЦБ объяснил, кому можно вывозить за рубеж наличную валюту свыше $10 тыс.

ВЭБ.РФ и уполномоченные банки смогут вывозить изъятые из обращения денежные знаки, в том числе поврежденные, для обмена. Для физ- и юрлиц запрет на вывоз такой суммы наличной валюты продолжает сохраняться

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Вывозить за границу наличную валюту в размере более $10 тыс. или в эквиваленте в другой иностранной валюте могут уполномоченные банки и госкорпорация ВЭБ.РФ, сообщается на сайте Центробанка.

«Решение предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции», — пояснили в ЦБ.

Если валюту не собираются ввозить в том же объеме или будут вывозиться ветхие купюры, потребуется разрешение ЦБ. Также с разрешения Центробанка возможен вывоз валюты в случаях, «не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов». Право выдавать такие разрешения ЦБ получил в середине октября.

Регулятор напомнил, что иным физическим или юридическим лицам вывоз наличной валюты в таком размере не разрешен, так как из-за санкций поступление иностранной валюты в Россию ограничено.

Запрет о вывозе наличной валюты в размере более $10 тыс. действует с начала марта этого года. В конце февраля США ввели санкции против ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния: они лишились возможности проводить финансовые операции с американскими организациями, то есть им запретили проводить «любые» транзакции, в том числе и по обмену валют. Кроме того, Центробанк потерял доступ к своим активам, попадающим под юрисдикцию США, например к американским казначейским облигациям, которые хранятся на счете в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

На фоне этого регулятор вводил и другие ограничения по валютным транзакциям. Например, физлицам-резидентам были ограничены переводы за границу — до $5 тыс. в месяц в пользу физлиц-нерезидентов, включая родственников, ни со своего счета, ни при его отсутствии. В июле лимит переводов повысили до $1 млн.