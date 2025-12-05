ЦБ снимет ограничения на перевод денег за границу для россиян

Для граждан России и дружественных стран больше не будут действовать лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж. Банк России объявил, что установленные ограничения снимут 8 декабря

Фото: Shutterstock

Банк России с 8 декабря отменяет лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж, которые были установлены для российских граждан физлиц-нерезидентов из дружественных стран. Регулятор объяснил решение «стабильной ситуацией на валютном рынке».

Вместе с тем Банк России решил сохранить до 7 июня 2026 года включительно запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц– нерезидентов для и юрлиц из недружественных стран. Регулятор напомнил, что ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить за рубеж средства в размере зарплаты.

Перечисленные ограничения не распространяются на переводы иностранных инвесторов, которые работают с российским финансовым рынком. Они по-прежнему могут переводить средства со счетов типа «Ин» на зарубежные счета. Банки из недружественных государств могут переводить рубли с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, отметил регулятор.

Банк России ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине и последующего введения международных санкций. Изначально регулятор запретил переводы граждан за границу в сумме более $5 тыс. в месяц. Позже ограничения стали смягчать, к июлю 2022 года лимит увеличили до $1 млн. Сейчас установлен лимит на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

Последний раз о продлении ограничений на переводы за рубеж Банк России сообщил в сентябре. Тогда регулятор предупредил, что лимиты будут до 31 марта 2026 года включительно.