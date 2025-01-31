Переводы из России в соседние страны упали в 2024 году

Объем переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Азербайджан упал в 2024 году. Те, кто хотел вывести деньги, уже это сделали

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Объем денежных переводов из России в соседние страны продолжил сокращаться в 2024 году, следует из статистики центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана, которую изучил РБК. Данные учитывают денежные переводы через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact. Эти данные наиболее доступны по сравнению со статистикой центральных банков других популярных у россиян стран.

Как за год поменялся объем переводов

Объем денежных переводов из России в Казахстан за полный 2024 год составил $132,8 млн, или 61,8 млрд тенге (ЦБ Казахстана публикует только данные в тенге, для расчетов брался средний курс доллара к тенге по каждому месяцу). В 2024 году показатель в долларах сократился на 44%, в тенге — на 43%. Однако Россия остается лидером по объему поступивших денег в Казахстан среди других стран. ЦБ Казахстана учитывает операции через системы международных денежных переводов, в том числе «Золотую корону» и другие.

Из России в Грузию тоже через системы денежных переводов за 2024 год было отправлено $541,2 млн, что меньше показателя 2023 года на 65%, когда было отправлено $1,5 млрд. По этому направлению месячные показатели также сокращались на протяжении всего года. Но Россия остается в тройке лидеров стран по переводам в Грузию — больше переводят только из США и Италии.

Объем переводов из России в Армению за 11 месяцев 2024 года (последние данные) сократился на 13%: $3,2 млрд в январе—ноябре 2024 года против $3,6 млрд в январе—ноябре 2023 года. В отличие от предыдущих направлений переводы в Армении показали рост в июле и августе по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года — на 44,2 и 14,7% соответственно. Россия также является основной страной отправки денежных переводов в Армению. ЦБ Армении учитывает переводы через банковскую систему страны.

Исключение из близлежащих стран составляет Киргизия, куда объем денежных переводов за год вырос на 12%, почти до $2,6 млрд. От вышеперечисленных стран Киргизия отличается значительным количеством трудовых мигрантов в России. Переводы из России занимают практически весь объем переводов в страну из-за рубежа. ЦБ Киргизии предоставляет данные по операциям, осуществляемым с использованием систем денежных переводов, банковских мобильных приложений и электронных кошельков.

ЦБ Азербайджана опубликовал пока только статистику по итогам девяти месяцев 2024 года. Объем переводов из России в Азербайджан за январь—сентябрь прошлого года упал в два раза, до $410,7 млн. Но и по этому направлению больше всего денежных средств переводится из России. Регулятор не уточняет методику сбора статистики по денежным переводам, указывая только, что это операции в адрес физических лиц.

Весной 2022 года, после начала военной операции на Украине, из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard — их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Многие банки стран ближнего зарубежья выдвигали самые простые условия для открытия карт, а системы денежных переводов стали одним из самых доступных и быстрых способов пополнения зарубежных счетов. По итогам 2022 года центральные банки этих стран фиксировали рост денежных переводов из России, объемы которых достигли рекордных значений. Однако уже в 2023 году эта тенденция переменилась.

Почему падают объемы переводов

После резкого роста в 2022 году ситуация стабилизировалась, говорит старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. На объем переводов также могли повлиять ослабление курса рубля, а также затухание тренда: те, кто планировал уехать из России и перевести средства, уже сделали это.

«Первоначальный рост объемов платежей в соседние страны вырос, из-за того что после введения санкций против России у российских граждан не было возможности проводить платежи в иностранные юрисдикции напрямую. В этой связи платежи осуществлялись гражданами России через дружественные юрисдикции. В дальнейшем многие банки из дружественных юрисдикций, в частности Казахстана, ужесточили правила проведения банковских операций с участием российских лиц, вследствие чего через ранее дружественные юрисдикции стало сложнее переводить», — добавляет управляющий партнер White Stone Дмитрий Чиркин.

Юристы сходятся во мнении, что, вероятнее всего, бесконечного падения переводов в близлежащие страны не будет. Со временем объемы могут выйти на новое «среднее» значение, говорит Гусев.

Киргизия выбивается из тенденции сокращения, по мнению юристов, по нескольким причинам. Гусев к ним отнес нахождение большого числа трудовых мигрантов в России и более широкую методику учета операций. Чиркин говорит о том, что в текущих реалиях значительно увеличилось количество людей, которые получили паспорт Киргизии и проживают на ее территории, в связи с чем киргизские банки являются наиболее доступными и удобными для переводов денежных средств.