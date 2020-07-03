Бывший куратор банковских санаций покинет все структуры ЦБ

Василий Поздышев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Банк России объявил о прекращении полномочий Василия Поздышева в качестве председателя и члена Наблюдательного совета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В сообщении ЦБ отмечается, что решение принято в связи с заявлением самого Поздышева.

Его уход из ФКБС в ЦБ объяснили назначением на пост старшего советника по вопросам финансового оздоровления и антикризисного менеджмента в Банке международных расчетов.

Также Поздышев покинет советы директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка, Московского Индустриального банка и Агентства по страхованию вкладов.

До конца 2019 года Поздышев занимал пост заместителя председателя правления ЦБ.



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