Финансы , 03 июл, 17:49
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Бывший куратор банковских санаций покинет все структуры ЦБ
Василий Поздышев
Банк России объявил о прекращении полномочий Василия Поздышева в качестве председателя и члена Наблюдательного совета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В сообщении ЦБ отмечается, что решение принято в связи с заявлением самого Поздышева.
Его уход из ФКБС в ЦБ объяснили назначением на пост старшего советника по вопросам финансового оздоровления и антикризисного менеджмента в Банке международных расчетов.
Также Поздышев покинет советы директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка, Московского Индустриального банка и Агентства по страхованию вкладов.
До конца 2019 года Поздышев занимал пост заместителя председателя правления ЦБ.
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