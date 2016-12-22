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Орешкин заверил в «краткосрочной» волатильности рубля
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Орешкин заверил в «краткосрочной» волатильности рубля
Финансы, 07:44
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Орешкин заверил в «краткосрочной» волатильности рубля
На текущий курс рубля влияет обострение ситуации на мировых рынках, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он назвал это влияние краткосрочным и заверил, что министерство не намерено пересматривать долгосрочные прогнозы
Максим Орешкин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Текущая волатильность курса рубля объясняется обострением ситуации на глобальных рынках, однако это воздействие носит краткосрочный характер, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Он заверил, что долгосрочные прогнозы МЭР остаются в силе. ​«Глобальная волатильность влияет в том числе и на российский рынок. Курс у нас плавающий, поэтому изменение настроений глобальных всегда, конечно же, оказывает краткосрочное влияние на валютный курс. Долгосрочно у нас с точки зрения наших ожиданий ничего не меняется», — цитирует Орешкина ТАСС.

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По словам министра, на глобальных рынках сейчас ситуация обостряется. В Турции инфляция поднялась до 24,5% и стала выше ключевой ставки. ​«Если вы посмотрите, доходности десятилетних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идет серьезное ослабление», — пояснил Орешкин.

1 октября Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития России до 2024 года предсказало, что в октябре—декабре курс доллара вернется к отметке 64–65 руб. В министерстве назвали тогда благоприятными фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам. Среди таких факторов Минэкономразвития назвало значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов и экономический рост. 

В проекте долгосрочного бюджетного прогноза Минфина говорилось, что в 2017–2020 годах средний курс доллара по базовому сценарию составит 61,9 руб., в 2021–2025-м — 66,4 руб., в 2026–2030 годах — 71,1 руб., а в 2031–2035-м — 73,9 руб.

В первой половине сентября биржевой курс рубля к доллару показал новые локальные минимумы, российская валюта слабела, однако у значения 70 руб. за доллар тренд развернулся и до начала октября российская валюта укреплялась. Месяц начался на бирже с торгов в диапазоне 64–65 руб. за доллар. Однако на торгах 4 октября рубль резко подешевел: курс преодолел уровень 77 руб. за доллар, прибавив почти полтора рубля к предыдущему закрытию. 


 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Максим Орешкин , волатильность , Рубль
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