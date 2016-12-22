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Минфин дал прогноз по курсу рубля на 17 лет вперед
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Минфин дал прогноз по курсу рубля на 17 лет вперед
Экономика, 14:01
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Минфин дал прогноз по курсу рубля на 17 лет вперед
Минфин спрогнозировал рубль по 73,9 руб. за доллар к 2031–2035 годам. Однако это лишь номинальное ослабление, реальный эффективный курс будет оставаться стабильным, заверили чиновники
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минфин в проекте долгосрочного бюджетного прогноза спрогнозировал курс рубля вплоть до 2035 года. Как говорится в документе, внесенном в Госдуму вместе с бюджетом, в 2017–2020 годах средний курс доллара по базовому сценарию составит 61,9 руб., в 2021–2025-м — 66,4 руб., в 2026–2030 годах — 71,1 руб., а в 2031–2035-м — 73,9 руб.

Однако это номинальный курс. Минфин подчеркивает, что реальный эффективный курс рубля (показатель, учитывающий изменение курсов валют стран — основных торговых партнеров России) будет относительно стабильным, «в связи с чем номинальное ослабление во многом будет обусловлено инфляционным дифференциалом» — разницей в темпах роста цен в России и США. Макроэкономическая политика — таргетирование инфляции на уровне 4% и действие бюджетного правила, в соответствии с которым сверхдоходы от нефти идут на закупку валюты для резервов и не влияют на экономику, — обеспечит «стабильность государственных финансов в среднесрочной перспективе, «заякоривание» инфляционных ожиданий, дальнейшее снижение зависимости макроэкономических параметров от колебаний цен на нефть», считают в Минфине. Это, в свою очередь, «создаст возможность закрепления долгосрочных процентных ставок на низком уровне в течение прогнозного периода», ожидает Минфин.

Инфляция в 2017–2020 годах, согласно долгосрочному прогнозу, в среднем составит 3,5%, а в следующие периоды Минфин видит ее на стабильном уровне в 4%. Средние цены на нефть Urals постепенно снизятся — с $61,4 в 2017–2020 годах, до $55,2 в 2021–2025-м, а затем до $52 в 2026–2030 годах. После этого они перейдут к росту — до $54,9 в 2031–2035 годах.

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В прошлогоднем долгосрочном прогнозе Минфин ожидал более слабого (в номинальном выражении) рубля. Тогда он прогнозировал, что в 2017–2020 годах средний номинальный курс доллара составит 64,8 руб., в следующую пятилетку — 71,5 руб., в 2026–2030 годах — 77,1 руб., а в 2031–2035 годах — 82,5 руб. При этом годом ранее Минфин также представлял целевой и консервативный сценарий — согласно последнему, средний курс доллара в 2031–2035 годах был бы еще слабее — 84,2 руб.

Однако в этом году ни целевого, ни консервативного сценария в прогнозе Минфина нет. Это связано с тем, что Минэкономразвития представило только свой базовый вариант сценарных условий, объясняется в документе. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

По базовому долгосрочному прогнозу рост ВВП составит 1,7% в среднем в 2017–2020 годах, а в следующие три пятилетки ускорится до 3,2–3,3% в год. Инвестиции в основной капитал в 2017–2020 годах будут расти в среднем на 4,5% в год, в 2021–2025-м (когда правительство планирует реализовывать масштабные планы по строительству инфраструктуры) этот показатель достигнет 6,3%, однако затем вновь замедлится — до 3,8 и 3% в следующие две пятилетки соответственно.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Минфин , рубль , прогноз
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