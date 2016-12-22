Рубль резко подешевел к доллару и евро

Рубль на торгах 4 октября резко ослабил позиции по отношению к доллару и евро. В последнее время поддержку российской валюте оказывали продажи валютной выручки компаниями-экспортерами, но теперь действие этого фактора закончилось

Фото: Андрей Любимов / РБК

Рубль в ходе торгов на Мосбирже в четверг, 4 октября, резко дешевел к доллару и евро. Курс американской валюты по состоянию на 17:45 мск составлял 66,87 руб. за доллар (плюс 1 руб. по сравнению с предыдущим закрытием), по ходу торгового дня он достигал 66,95 руб. (максимальный курс доллара с 19 сентября). А евро впервые с 27 сентября превысило отметку 77 руб., прибавив почти полтора рубля к вчерашнему уровню закрытия.

Как пишет в своем обзоре эксперт «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, на фоне вчерашних комментариев чиновников ФРС, многие из которых видят существенный потенциал усиления инфляции, доллар перешел к активному росту по отношению к большинству валют, а доходности американских гособлигаций резко выросли. По словам эксперта, эти факторы спровоцировали возобновление нисходящей динамики на валютных рынках развивающихся стран, в том числе России. От более серьезных потерь рубль удерживают высокие цены на нефть, добавляет аналитик (баррель Brent вечером 4 октября торговался в районе $85,50).

Рубль дешевеет к доллару в последние два дня. До этого в течение трех недель курс российской валюты укреплялся. Положительная динамика курса обуславливала и стабилизацию на долговом рынке — кривая доходности российских ОФЗ с 11 сентября пошла вниз.

Укрепление курса рубля было во многом связано с сентябрьскими налоговыми выплатами компаний-экспортеров — они продавали валютную выручку, и тем самым российской валюте оказывалась поддержка. Теперь окончание налоговых платежей сократило предложение валюты на рынке и привело к ослаблению курса, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка.