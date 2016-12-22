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Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных валют
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Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных валют
Падение рубля, 00:00
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Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных валют
Рубль оказался одной из самых недооцененных мировых валют, заключил Deutsche Bank. Аналитики прогнозируют возвращение российской валюты к 60 руб. за доллар
Фото: Arne Dedert / DPA / ТАСС

Рубль входит в тройку самых недооцененных мировых валют по методике оценки поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER) Deutsche Bank. Он на 15% слабее своего «справедливого курса», указывает экономист банка Кристиан Ветошка. В обзоре банка (есть у РБК) аналитик прогнозирует укрепление российской валюты до 60 руб. за доллар. В последний раз российская валюта торговалась на таком уровне 4 апреля, за два дня до очередного раунда американских санкций против российских миллиардеров и их компаний.

Методику BEER разработали в 1999 году британские экономисты Питер Кларк и Рональд Макдоналд. Она позволяет отслеживать расхождения между реальным валютным курсом и макроэкономическими показателями страны, такими как инфляция, производительность и т.д. Для оценки валюты по отношению к корзине валют валютные пары взвешиваются по доле во внешней торговле.

Модель Deutsche Bank охватила 31 валюту — десять оказались переоценены и 21 недооценена. Помимо рубля в тройку антилидеров вошли турецкая лира (-46,2%) и колумбийский песо (-22,2%). В топ-5 чрезмерно сильных валют вошли чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат, доллар и швейцарский франк. Доллар переоценен примерно на 7%, следует из обзора банка.

Как отмечается в исследовании, поддержку рублю оказывает группа факторов: позиция Центробанка, высокая реальная ставка и валютные резервы, предстоящее увеличение корреляции с нефтью и приостановка закупки валюты в рамках бюджетного правила.

Что поддерживает рубль и что ему мешает

Решение Центробанка о повышении ставки до 7,5% (на такой шаг регулятор пошел впервые с 2014 года) было выдержано в ястребином стиле, что подразумевает возможность дальнейшего повышения ставки в этом году в случае неожиданного ценового давления, отмечают авторы. Инфляция на уровне 3% по-прежнему значительно ниже целевого показателя (4%) и достигнет его к началу 2019 года. Краткосрочная реальная ставка составляет 3,5–4%, и решительность Центробанка должна оказать поддержку курсу в ближайшие месяцы.

Приостановка закупок валюты по бюджетному правилу до конца года сыграла для укрепления рубля такую же важную роль, как и повышение ставки, отмечается в документе. Решение не закупать валюту на $26 млрд снимает с рубля значительное давление. При этом, по оценке эксперта банка, сейчас курс рубля на 40% ниже уровня, который подразумевает его долгосрочная корреляция с ценой на нефть. Корреляция уменьшилась с начала года главным образом из-за бюджетного правила, однако поскольку закупка валюты прекратилась, она должна увеличиться, что создает предпосылки для укрепления рубля.

Макроэкономическая стабильность также оказывает поддержку рублю, говорится в обзоре. Россия остается в числе развивающихся рынков, наименее подверженных внешним шокам. Среди сильных сторон российской экономики — высокие реальные ставки, положительное сальдо текущего счета, хороший бюджетный баланс и высокий коэффициент резервного покрытия. «Мы ожидаем, что рубль обойдет своих визави по развивающимся рынкам, особенно в период чрезмерных стрессов для emerging markets», — пишет Ветошка.

Санкционная риторика несет главную и чуть ли не единственную угрозу рублю, особенно в преддверии ноябрьских выборов в США, считает экономист. Продолжающаяся неопределенность отрицательно сказывается на настроениях участников рынка. Американские инвесторы, скорее всего, воздержатся от инвестиций в российские активы, заключает аналитик.

Конгресс США вряд ли примет новые санкции против России, включая ограничения в отношении ОФЗ, до промежуточных выборов 6 ноября, сообщил в четверг Bloomberg со ссылкой на свои источники. Палата представителей, вероятно, уйдет на каникулы в конце этой недели, а до этого срока голосования по законопроектам о санкциях против России не запланировано, отмечает агентство. Сенат США, однако, на каникулы не уйдет и может принять законопроект о санкциях до выборов, но без одобрения палаты представителей на стол к президенту США Дональду Трампу документ не попадает.

Автор: Олег Макаров.
Теги: курс рубля , рубль , доллар , Deutsche Bank
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