Минэкономразвития спрогнозировало возврат курса доллара к 64–65 руб.

Минэкономразвития России ожидает, что в октябре—декабре курс доллара вернется к отметке 64–65 руб., говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ до 2024 года.

В министерстве указывают, что фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам, остаются благоприятными. Среди таких факторов Минэкономразвития называет значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов и экономический рост.

Ранее глава ведомства Максим Орешкин также заявил, что его министерство считает курс 64 руб. за доллар фундаментальным значением и не планирует менять этот прогноз на конец года. Также он сказал, что Минэкономразвития не станет сильно менять свои прогнозы на конец 2019 года и последующие периоды.​

В течение августа доллар укрепился к российской валюте с 62,5 руб. примерно до 68 руб. В сентябре падение рубля продолжилось, 10 числа российская валюта достигла отметки 70,6 руб. за доллар впервые с марта 2016 года, после чего снова стала укрепляться. На 2 октября Центробанк установил официальный курс доллара в 65 руб. 57 коп.