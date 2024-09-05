Костин увидел «ухудшение с головой» у Минфина США

Глава ВТБ увидел «ухудшение с головой» у Минфина США после того, как тот выпустил предупреждение для банков третьих стран о рисках работы с российскими кредитными организациями за рубежом

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал выпущенное Минфином США предупреждение банкам третьих стран о работе с филиалами российских кредитных организаций.

«Я вижу ухудшение с головой у Минфина американского, потому что там крыша съехала окончательно. Ну это беспредел», — сказал Костин. Он добавил, что раньше у Минфина США требования к санкциям были на пять уровней ниже. «Они всегда говорили, мы не нарушаем ничей суверенитет. Вот если деньги идут через Америку, это да (проблема. — РБК). А если они через Америку не идут, то мы как бы на это не смотрим. Сейчас они вот эту границу точно переступили. Поэтому, конечно, это создает проблемы», — подчеркнул Костин в интервью РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

На этой неделе управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) во второй раз выпустило предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом. В нем говорится, что открытие филиалов или «дочек» российских банков за рубежом должно рассматриваться как «красный флаг» в контексте попытки обойти санкционные ограничения против Москвы.

«Любые зарубежные финансовые учреждения, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или «дочками», включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать существенные санкционные риски», — говорится в заявлении ведомства. При этом OFAC отмечает, что сделки, связанные с продовольствием, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями, по-прежнему разрешены.

У самого ВТБ есть филиал в Китае — «ВТБ Шанхай». Костин в апреле 2024 года отмечал, что эта «дочка» работает в полностью закрытом контуре и «в состоянии взять на себя функции основного расчетного банка в юанях для обслуживания российско-китайской двусторонней торговли». Он оценивал идею создания аффилированных российских банков на территории третьих стран как один из способов решить проблему с платежами.

Костин в интервью на ВЭФ назвал проблему расчетов одной из ключевых в российской экономике и уязвимым местом, по которому «американцы и бьют». Их проведение усложняется еще и тем, что банковский сектор в мире на самом деле оказался «очень пугливым», считает он. Часто сами банки занимают сверхосторожную позицию даже в странах СНГ, где, по словам Костина, отношение к российскому государству позитивное.

«Есть частные банки. Приходишь, а там комплаенс возглавляет поляк, а главный исполнительный директор — британец. И они даже говорят: мы-то, может быть, и да [готовы], но нам это (сотрудничество с российскими банками. — РБК) тюрьма, мы это не будем», — привел пример Костин. Он добавил, что позиция банков дружественных стран зависит от позиции местных центробанков.

«Проблемы есть, проблемы серьезные. Но расчеты-то идут, торговля идет все равно, и экспорт у нас достаточно большой. Может быть, импорт немножко просел, но на каждое действие есть противодействие, поэтому бизнес все равно будет искать возможности и финансовые круги будут искать возможности», — заключил Костин.