Сервис Dow Jones прекратил поставлять российским банкам данные о санкциях

Сервис Dow Jones, крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях, начал расторгать контракты с российскими банками, узнал РБК. Без этих списков они не могут качественно мониторить операции клиентов и оценивать санкционные риски

Фото: Alonso Tenorio / La Nacion / ZUMA Press / ТАСС

У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о своих клиентах — западные поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК. Один из крупнейших таких сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones — направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества, рассказали РБК источники в двух банках, не находящихся под западными санкциями.

Собеседник РБК в банке из топ-50 пояснил, что компания расторгла с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — пояснил он, уточнив, что Dow Jones агрегирует сведения о санкциях против физлиц и компаний, введенных разными странами, обновляет и продает эту информацию банкам пакетом. Все крупные игроки работали с Dow Jones, отмечает источник РБК. Другой собеседник в системно значимом банке сказал, что в его организации получили от Dow Jones аналогичное письмо о расторжении контракта с 1 июня.

Сведения о фигурантах санкционных списков в кредитные организации помимо Dow Jones также поставляли Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance), отмечает руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. Refinitiv еще 16 марта объявила, что прекратит предоставлять все продукты и услуги российским клиентам. LexisNexis не публиковала сообщений, будет ли продолжать вести бизнес в России после начала российской военной операции на Украине, но осудила конфликт. В Refinitiv, Dow Jones и LexisNexis не ответили на запросы РБК.

Зачем банкам санкционные списки

«Принцип этих баз данных очень прост — они как пылесосы собирают по открытым источникам информацию. В первую очередь это санкционные списки, это информация о возбужденных уголовных делах, списки от регуляторов, списки террористов», — перечисляет Гландин. По словам юриста, опираясь на эти данные, комплаенс-подразделения банков принимают решения — открывать счет потенциальному клиенту или не открывать, закрывать ли его при попадании клиента в те или иные списки.

Еще в начале марта Россия вышла на первое место в мире по числу введенных против нее санкций, обогнав Иран, Сирию и КНДР. По данным базы Castellum.AI, на 30 мая количество российских подсанкционных лиц превышало 10,5 тыс., причем до 22 февраля под ограничения попали меньше 2,8 тыс. из них. 21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а с 24-го ведет военную операцию на Украине.

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Собеседники РБК также подчеркивают, что подобные сервисы интегрированы в ИТ-системы кредитных организаций и снимают со специалистов обязанность в ручном режиме проверять информацию на разных ресурсах — это делается автоматически.

«Если банки лишатся возможности оперативно проверять клиентов с помощью баз данных, они рискуют сами попасть под санкции, в том числе вторичные, если нарушат те или иные ограничения», — говорит Гландин, хотя более значимым риском считает штрафы.

«Есть прецедент, когда французский BNP Paribas получил в 2014 году штраф $8,9 млрд, потому что их швейцарское подразделение занималось проведением долларовых платежей в Иран, Судан, что было запрещено. И вот после этого случая все банки моментально настроили у себя эти программы для отслеживания фигурантов санкционных списков. То есть комплаенс позволяет малой ценой застраховать банк от больших рисков», — поясняет эксперт.

Потеря возможности получать данные от западных провайдеров санкционных списков увеличивает риски для банков, соглашается партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Однако, учитывая начавшуюся «вакханалию» санкций в отношении российского бизнеса в последнее время, вопрос важности данной информации начинает отходить на третий план», — говорит юрист.

Есть ли альтернативы

Источники РБК в двух крупных банках сообщили, что не работают с западными провайдерами санкционных списков, но есть российский аналог — система X-Compliance от «Интерфакса». Как отмечается на сайте компании, с помощью сервиса, например, можно оценивать уровни риска того или иного клиента, проверять, упоминается ли он в санкционных списках разных стран и объединений и попадает ли под «правило 50%» (санкции США, ЕС и Великобритании распространяются не только на фигурантов их черных списков, но и на компании, которые находятся в их собственности на 50% и более. — РБК).

«Есть такой стандарт — должны стоять две базы данных, условный World-Check и X-Compliance, чтобы перепроверять информацию, потому что ни одна система на 100% не идеальная. И более того, процедуры комплаенса предполагают периодичность перепроверки данных разными сотрудниками», — отмечает Гландин. Юрист, однако, допускает, что в текущих условиях «российские банки смогут нормально жить только с российским X-Compliance».