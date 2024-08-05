ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке
Банк ВТБ объявил, что с 6 августа меняет ставки по рыночным программам ипотеки. Они вырастут от 0,5 до 1,7 п.п., минимальная ставка составит 20,5%, говорится в поступившем в РБК сообщении банка.
В ВТБ объяснили изменения увеличением ключевой ставки ЦБ. Процент, на который вырастет конечная ставка, будет зависеть от размера первоначального взноса и сегмента, к которому принадлежит клиент.
Минимальную ставку 20,5% годовых предложат будущим зарплатным клиентам банка при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, крупном размере кредита и внесении первого взноса в размере от 30% суммы займа.
Заемщики, которым заявки на ипотеку одобрили до 5 августа, смогут взять кредит на прежних условиях до 16 августа включительно. Дисконт для зарплатных клиентов будет увеличен.
Ставки по госпрограммам банк оставит без изменений.
В ВТБ допустили, что в ближайшее время средние ставки по рыночной ипотеке могут превысить 20% из-за изменения условий другими кредитными организациями.
Такая тенденция должна усилить «охлаждение» спроса на ипотеку: по оценке ВТБ, во втором полугодии ее продажи в России могут сократиться на 37% по сравнению с первой половиной года. По прогнозу банка, в этом году россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн руб. — на 42% меньше, чем годом ранее.
ВТБ пересматривает ставки по рыночной ипотеке в четвертый раз с конца мая. Очередное повышение произошло после пересмотра ключевой ставки российским Центробанком: на заседании 26 июля регулятор изменил ее впервые за семь месяцев, подняв показатель на 2 п.п. — до 18%.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что ставки по ипотеке будут снижаться по мере замедления инфляции. В конце июля регулятор резко повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5–7% вместо 4,3–4,8% раньше. Повышение ставки ЦБ также объяснял резким ускорением инфляции.
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