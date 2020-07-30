Песков ответил на слова Дерипаски о пофигистичном подходе к санкциям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с мнением миллиардера Олега Дерипаски о том, что российские власти «абсолютно пофигистично» подходят к борьбе с введенными против страны санкциями. В интервью телеканалу РБК предприниматель, в частности, отметил, что разработкой мер по минимизации потерь от санкций занимаются всего четыре человека.
«Некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики и импортозамещению проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно», — заявил журналистам Песков, передает корреспондент РБК.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что понимает желание, чтобы «все было быстрее и эффективнее», но в этом вопросе «существует определенный потенциал, который реализуется».
В интервью телеканалу РБК Дерипаска сказал, что западные санкции сильно влияют на экономику России, а необходимых для противодействия им мер не предпринимается.