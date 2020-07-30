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Песков ответил на слова Дерипаски о пофигистичном подходе к санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что противодействием санкциям в стране занимаются только четыре человека
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с мнением миллиардера Олега Дерипаски о том, что российские власти «абсолютно пофигистично» подходят к борьбе с введенными против страны санкциями. В интервью телеканалу РБК предприниматель, в частности, отметил, что разработкой мер по минимизации потерь от санкций занимаются всего четыре человека.

«Некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики и импортозамещению проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно», — заявил журналистам Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что понимает желание, чтобы «все было быстрее и эффективнее», но в этом вопросе «существует определенный потенциал, который реализуется».

Интервью Олега Дерипаски. Полная версия
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В интервью телеканалу РБК Дерипаска сказал, что западные санкции сильно влияют на экономику России, а необходимых для противодействия им мер не предпринимается.

«Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушел вперед. Пяти лет, пока с нами так упражняются, было бы достаточно, чтобы сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальный экономический суверенитет», — уверен он.

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Сам Дерипаска был включен в санкционный список США в апреле 2018 года. В марте 2020 года Минфин США отказался снимать санкции с бизнесмена.

При этом в январе 2019 года Минфин США снял санкции с UC Rusal, En+ и «ЕвроСибЭнерго», после того как Дерипаска снизил свои доли участия в них. При этом в ведомстве подчеркнули, что и после снятия санкций с компаний ограничения, касающиеся самого бизнесмена, будут сохранены. В связи с этим тот подал в суд в Вашингтоне иск к Минфину, рассмотрение которого продолжается.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Олег Дерипаска, Дмитрий Песков, антироссийские санкции
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