Песков ответил на слова Дерипаски о пофигистичном подходе к санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что противодействием санкциям в стране занимаются только четыре человека

Дмитрий Песков (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с мнением миллиардера Олега Дерипаски о том, что российские власти «абсолютно пофигистично» подходят к борьбе с введенными против страны санкциями. В интервью телеканалу РБК предприниматель, в частности, отметил, что разработкой мер по минимизации потерь от санкций занимаются всего четыре человека.

«Некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики и импортозамещению проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно», — заявил журналистам Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что понимает желание, чтобы «все было быстрее и эффективнее», но в этом вопросе «существует определенный потенциал, который реализуется».

В интервью телеканалу РБК Дерипаска сказал, что западные санкции сильно влияют на экономику России, а необходимых для противодействия им мер не предпринимается.