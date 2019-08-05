Цена на нефть марки Brent упала ниже $60

В ходе торгов цена нефти падала до $59,86 за баррель. Нефть начала дешеветь в начале августа

Фото: Taylor Weidman / Bloomberg

Во время торгов на бирже ICE цена нефти марки Brent в 20:04 мск упала до отметки $59,86. По состоянию на 20:24 она торговалась около $60.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI по состоянию на 20:04 мск торговались на уровне $54,78 за баррель.

Партнер Again Capital LLC Джон Килдафф в разговоре с Bloomberg связал снижение цен на нефть с торговой войной США и Китая. «Нефть принимает удар с эскалацией торговой войны и падением курса юаня», — отметил он.

5 июня цена на нефть Brent также падала ниже $60. В ходе торгов цена нефти снижалась до $59,45 за баррель. До этого цена падала ниже этой отметки в январе, когда котировки снижались до отметки $59,05 за баррель. При этом в конце июня цена на нефть Brent достигала $66,1 за баррель.