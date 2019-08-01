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Евро/Доллар $1,06 (-4,32%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Нефть марки Brent подешевела на 6%
Это происходит из-за решения Трампа ввести дополнительные пошлины на торговлю с Китаем. Также, поясняют эксперты, на динамику ценообразования оказывает влияние решение ФРС по ставке
Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

По состоянию на 20:39 мск, баррель нефти этого сорта торговался на уровне $61,05. Позже она продолжила падать, в 21:03 мск была на уровне $60,49 (падение на 7%). К 21:13 она скорректировалась до отметки 60,95.

Отрицательную динамику показывает на торгах и нефть североамериканской марки WTI. В 21:05 мск ее сентябрьские фьючерсы торговались по $53,77 за баррель, что более чем на 8% ниже уровня закрытия торгов днем ранее.

Эксперты объясняют такое поведение цен на нефть решением президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на торговлю с Китаем и в целом зашедшей в тупик ситуацией с разрешением торговой войны между двумя странами. Помимо этого влияние на нефть оказали и действия Федеральной резервной системы США, которая днем впервые со времен глобального финансового кризиса 2008 года приняла решение снизить базовую процентную ставку.

«Похоже, рынку не понравилось вчерашнее решение ФРС. Трейдеры смещают свое внимание и немного нервничают из-за неопределенности, связанной со спросом, особенно после того, как торговые переговоры между Китаем и США снова зашли в тупик», — считает директор по исследованиям IAF Advisors Кайл Купер (цитата по Bloomberg).

Автор: Анна Трунина
Теги: Brent, WTI, баррель
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