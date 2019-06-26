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Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Экономика ,  
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Цена на нефть марки Brent впервые за почти месяц поднялась выше $66

Нефть марки Brent со сроком поставки в августе выросла на 1,8%, до $66,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы начали торги в среду, 26 июня, с отметки $65,84 за баррель, потом упали на несколько десятков центов, а затем укрепились до $66,1 в 7:25 мск. В последний раз цена североморской нефти находилась выше $66 за баррель почти месяц назад — 30 мая.

Одновременно с североморской нефтью подорожала и североамериканская смесь WTI. Августовские фьючерсы прибавили также 1,8% и выросли до $59 за баррель. На закрытии торгов накануне, 25 июня, они торговались по $57,87 за баррель.

Опрошенные агентством Bloomberg эксперты объясняют рост цен на нефть усилением напряженности на Ближнем Востоке из-за опасений эскалации конфликта между Ираном и США.

Теги: нефть Brent, цена на нефть, баррель
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