Цена на нефть марки Brent впервые за почти месяц поднялась выше $66

Цена на нефть марки Brent впервые за почти месяц поднялась выше $66

Нефть марки Brent со сроком поставки в августе выросла на 1,8%, до $66,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы начали торги в среду, 26 июня, с отметки $65,84 за баррель, потом упали на несколько десятков центов, а затем укрепились до $66,1 в 7:25 мск. В последний раз цена североморской нефти находилась выше $66 за баррель почти месяц назад — 30 мая.

Одновременно с североморской нефтью подорожала и североамериканская смесь WTI. Августовские фьючерсы прибавили также 1,8% и выросли до $59 за баррель. На закрытии торгов накануне, 25 июня, они торговались по $57,87 за баррель.

Опрошенные агентством Bloomberg эксперты объясняют рост цен на нефть усилением напряженности на Ближнем Востоке из-за опасений эскалации конфликта между Ираном и США.