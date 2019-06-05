Котировки подешевели на фоне данных о рекордном с 1990 года росте нефтяных запасов в США. Последний раз нефть ниже $60 торговалась в январе этого года

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Цена на нефть марки Brent упала ниже $60 впервые с января. На 18:50 мск нефть упала до минимума в $59,45 за баррель, потеряв за день более двух долларов.

Нефть марки WTI также теряет в цене. В течение торговой сессии в среду баррель этой марки нефти также подешевел более чем на $2 и торговался по данным на 19:15 на уровне $51,24.

Ниже $60 нефть марки Brent падала последний раз 9 января, тогда котировки снижались до отметки $59,05 за баррель.

Агентство Bloomberg связывает падение цен на нефть с данным Энергетического информационного агентства в составе Федеральной статистической службы США (Energy Information Administration, EIA). В среду оно сообщило, что общие запасы нефти в Штатах выросли примерно на 22 млн барр., что стало крупнейшим ростом, начиная с 1990 года. Кроме того, добывающие компании в США установили новый рекорд добычи, который теперь составляет 1,24 млн барр. в сутки.

«Я не удивился, увидев сегодня реальное падение цен», — приводит агентство слова Мэтта Салли из Tortoise Capital Advisors LLC. «Пока не произойдет что-то прорывного на рынке, я не вижу причин для укрепления цен на сырую нефть на следующей неделе», — добавил он.