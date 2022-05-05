UniCredit создал резервы на случай полной потери бизнеса в России

В первом квартале итальянский UniCredit направил на резервирование €1,3 млрд, преобладающая часть этой суммы приходится на российские активы. Основные бизнес-показатели группа теперь раскрывает «за исключением» России

Фото: Андрей Любимов / РБК

В первом квартале 2022 года итальянская группа UniCredit увеличила расходы на резервирование в 6,5 раза в годовом выражении и направила на покрытие возможных потерь €1,3 млрд, следует из ее отчетности по МСФО. Рост издержек напрямую связан с рисками в России: €1,23 млрд резервов были созданы на балансе Юникредит Банка, контролируемого группой.

Как отмечается в презентации UniCredit, резервы формировались превентивно: за счет этого группа уже в первом квартале абсорбировала более 70% «экстремальных потерь», возможных в России.

Это означает, что реализация любых возможных сценариев не окажет дополнительного негативного влияния на основной капитал, пояснил на звонке с аналитиками глава UniCredit Андреа Орчел. «Если мы бы мы потеряли банк [в России] из-за национализации или другого вида вмешательства, никакого дополнительного воздействия на капитал не было бы. Если бы мы продали, объединили или сделали что-то еще с местным филиалом, то получили бы все, что возможно от этой сделки. Если бы мы продолжили работу, то это не повлекло бы никаких новых капитальных обязательств», — сказал он.

В России Юникредит Банк входит в список системно значимых, занимая 13 место по активам (1,22 трлн руб. на 1 февраля) и 10 место по капиталу (210,4 млрд руб.). С марта он не раскрывает отчетность по РСБУ из-за временного запрета Банка России для всех кредитных организации. Как следует из отчетности материнской UniCredit, в первом квартале российская «дочка» зафиксировала убыток в €915 млн. Исходя из курса ЦБ, созданные группой резервы соответствуют 118,2 млрд руб. и покрывают 56,2% собственного капитала «Юникредита» на начало февраля (UniCredit не привела в отчетности данные об используемых в расчетах обменных курсах).

Какие риски на Россию видит UniCredit

Согласно презентации UniCredit, на конец апреля риски группы на Россию (exposure — показатель, отражающий максимальные потери кредитора в случае невыполнения клиентами обязательств), оцениваемые через капитал, составляли €7 млрд. Из них €2,6 млрд — это участие в капитале российской «дочки», а €3,2 млрд — чистый трансграничный риск. Порядка €2,98 млрд — это кредиты, преимущественно в евро и долларах. Санкции затронули менее 10% того, что попадает под трансграничный риск, или активы на €320 млн.

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С учетом поправок и допущений банк оценивает собственные «экстремальные убытки» на российском рынке в €5,2 млрд, €1,5 млрд из которых уже были абсорбированы в первом квартале. Это оказало давление на норматив достаточности основного капитала UniCredit (CET1 ratio), опустив показатель на 92 базисных пункта. На конец первого квартала норматив остался на уровне 14%, который является целевым для группы.

На 31 марта объем активов, взвешенных с учетом риска, которые приходятся на Россию, достиг €21 млрд. За первые три месяца этого года они выросли на 75%, в основном за счет досоздания резервов.

Как российский бизнес влияет на результаты UniCredit

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. После этого многие глобальные банки объявили о планах свернуть российский бизнес. 15 марта Орчел сообщил, что UniCredit рассматривает вариант прекращения работы в России из-за возросших рисков. Он подчеркивал, что окончательное решение еще не принято. На звонке с аналитиками 5 мая глава группы не озвучил каких-либо новых деталей.

Тем не менее, UniCredit уже «деконсолидировала» российский бизнес в своей отчетности: основные показатели группы и финансовый результат на 31 марта раскрывались с пометкой «за исключением России». Например, объявленная и используемая в расчетах чистая прибыль UniCredit составила €1,2 млрд. Если учесть потери от продолжения деятельности в России, показатель составляет всего €0,2 млрд. Рентабельность капитала группы (RoTE) без учета российского бизнеса за квартал выросла почти вдвое, до 10,2%. Консолидация показателей российского «Юникредита», наоборот, обвалила бы RoTE c 5,4% до 2,1%.