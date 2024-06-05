Счетная палата с начала года обнаружила нарушения на сумму более ₽1 трлн

Счетная палата с начала года к 15 мая нашла при проверках почти 2,9 тыс. нарушений на сумму чуть более 1 трлн руб., рассказала Изотова. Она уточнила, что в прошлом году за этот период обнаружено меньше ошибок, но сумма была больше

По итогам проверок за пять месяцев текущего года Счетная палата обнаружила 2895 нарушений и недостатков в работе проверяемых объектов на сумму более 1 трлн руб., заявила заместитель председателя ведомства Галина Изотова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она уточнила, что данные представлены на 15 мая.

«Это больше по количеству, но меньше по объему нарушений, чем было зафиксировано в аналогичном периоде прошлого года. Тогда было выявлено примерно 2,5 тыс. нарушений на сумму порядка 1,6 трлн рублей», — отметила она.

Изотова с ноября 2022 года исполняла обязанности главы Счетной палаты после ухода Алексея Кудрина. Она была среди кандидатов на эту должность. В мае ведомство возглавил Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. Ковальчук после назначения анонсировал проверки в ИТ-компаниях на фоне отмены действовавшего с весны 2022 года моратория. Он назвал введение моратория правильным решением, но отметил, что знает «не понаслышке, как идет цена продукта от вендора заказчику: вендор, посредник, интегратор».