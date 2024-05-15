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Бизнес ,  
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Новый глава Счетной палаты анонсировал проверки цен у IТ-компаний

Глава Счетной палаты Ковальчук анонсировал проверки цен в сфере цифровизации
Борис Ковальчук напомнил об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний и отметил, что знает «не понаслышке, как идет цена продукта от вендора заказчику»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Новый глава Счетной палаты Борис Ковальчук анонсировал проверки ценообразования в сфере цифровизации после отмены моратория, касающегося IТ-компаний.

«Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT-компаний, он недавно закончился. Он действовал несколько месяцев назад, соответственно, органы власти могут так или иначе начинать их проверять», — сказал Ковальчук в ходе выступления в Счетной палате (цитата по «РИА Новости»).

Он назвал введение моратория правильным решением, но отметил, что знает «не понаслышке, как идет цена продукта от вендора заказчику: вендор, посредник, интегратор». Зачастую, по его словам, заказчик «даже не определяет, кто у него победил», это цена определяется путем договоренности между вендорами и интегратором. «Такие примеры есть», — добавил Ковальчук.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В марте правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, который действовал с весны 2022 года. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала о «большом количестве жалоб» бизнеса и потребителей на доминирующие компании, проверки которых невозможны из-за запрета. Там отмечали, что снятие моратория «позволит эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ, защитить права и интересы малого и среднего бизнеса, не допустить картелизации в сфере информационных технологий и поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции».

В Минцифры уточняли, что это решение коснется «лишь нескольких» компаний.

ФАС в марте анонсировала проверки «Яндекс Такси» из-за нарушения антимонопольного законодательства и доминирующего положения на рынке. По оценке антимонопольной службы, компания занимает 80% рынка. Жалобы на сервис связаны как со стоимостью поездок, так и с блокировками водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс GO». В пресс-службе «Яндекс Такси» объясняли, что постоянно внедряют новые меры и технологии для сдерживания роста цен на поездки и одновременно поддержания уровня доходов водителей. Там также стараются «более прозрачно объяснять условия блокировок за нарушения правил сервиса для водителей и пассажиров».

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Елена Чернышова
Счетная палата IT-компании Борис Ковальчук

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