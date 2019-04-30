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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Банк из «дела Калви» откажется от развития корпоративного бизнеса
Капитал «Восточного», чьи акционеры находятся в состоянии конфликта, опустился ниже уровней, позволяющих банку вести привычный бизнес. Из-за досоздания резервов банк остановит корпоративный бизнес и сократит ряд других направлений
Фото: Никита Попов / РБК

Банк «Восточный» в своей отчетности по МСФО за 2018 года раскрыл план восстановления регуляторного капитала до «приемлемых уровней» после мартовского создания резервов по проблемным активам на 12 млрд руб. по требованию ЦБ.

Из-за одномоментного дорезервирования банк показал убыток за первый квартал 2019 года в размере 6 млрд руб. по российским стандартам банковского учета (РСБУ), писал ранее РБК. Капитал банка опустился примерно с 38 до 28 млрд руб., а его запас на 1 апреля составил всего 1,3 млрд руб. свыше минимального уровня, необходимого для полного соблюдения нормативных требований ЦБ. «Капитал банка опустился ниже уровня, который руководство считает достаточным для защиты от любых неожиданных негативных результатов или обеспечения роста банка в соответствии с изначальными планами на 2019 год», — говорится в отчетности банка по МСФО.

Досрочное дорезервирование понадобилось банку из-за срыва сроков допэмиссии на 5 млрд руб., которая наравне со спорным колл-опционом на 10% акций стала предметом спора двух групп акционеров банка: инвестфонда Baring Vostok (52% акций) и бывших совладельцев Юниаструм банка (присоединен к «Восточному» в 2017 году) — компании «Финвижн» Артема Аветисяна, миноритариев Шерзода Юсупова и Юрия Данилова (в совокупности 40,2% акций).

В банке «Восточный» разработали план действий на предстоящие месяцы, чтобы поднять уровень капитала до приемлемого уровня. План не учитывает проведение допэмиссии. «Пока нет определенности в отношении того, будет ли запланированное увеличение акционерного капитала частично или в полном объеме проведено в 2019 году или нет», — утверждается в отчетности.

Из-за нехватки капитала план подразумевает замедление или остановку капиталоемких бизнес-процессов. Так планируется:

  • отложить активный запуск автокредитования;
  • снизить объемы POS — кредитования (выдачу кредитов под покупку товаров в торговых точках);
  • снизить объемы гарантийного бизнеса;
  • полностью остановить корпоративный бизнес.

«Восточный» также повысит интенсивность процедур взыскания и работы с проблемной задолженностью корпоративных клиентов. В отчетности говорится, что банк будет вести переговоры с проблемными клиентами о погашении просроченной задолженности, и не исключается, что будут приниматься законные меры по ее возврату, включая обращение взыскания на имущество, заложенное в обеспечение таких кредитов, и его продажу.

В кредитной организации рассчитывают, что такие меры помогут банку увеличить свой регуляторный капитал до необходимых уровней в течение 6-12 месяцев .Без учета положительного эффекта от предлагаемых мер банк в настоящее время получает ежемесячную операционную прибыль после налогообложения в размере около 700 — 850 млн руб., говорится в отчетности.

В банке нет проблем с ликвидностью, говорится в отчетности. С 31 декабря 2018 года по 26 апреля 2019 года (дата подписания документа) объем депозитов изменился менее чем на 5%. Высоколиквидные активы на балансе банка достаточны для обслуживания всех клиентов и осуществления платежей в необходимых суммах, даже если случится неожиданный отток депозитов физлиц в размере более чем 20% от уровня 31 декабря 2018 года, уверяют в банке.

За 2018 год банк показал рост чистой прибыли по МСФО на 70%, до 7,4 млрд руб.

Автор: Павел Казарновский
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