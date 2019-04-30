Банк из «дела Калви» откажется от развития корпоративного бизнеса

Капитал «Восточного», чьи акционеры находятся в состоянии конфликта, опустился ниже уровней, позволяющих банку вести привычный бизнес. Из-за досоздания резервов банк остановит корпоративный бизнес и сократит ряд других направлений

Фото: Никита Попов / РБК

Банк «Восточный» в своей отчетности по МСФО за 2018 года раскрыл план восстановления регуляторного капитала до «приемлемых уровней» после мартовского создания резервов по проблемным активам на 12 млрд руб. по требованию ЦБ.

Из-за одномоментного дорезервирования банк показал убыток за первый квартал 2019 года в размере 6 млрд руб. по российским стандартам банковского учета (РСБУ), писал ранее РБК. Капитал банка опустился примерно с 38 до 28 млрд руб., а его запас на 1 апреля составил всего 1,3 млрд руб. свыше минимального уровня, необходимого для полного соблюдения нормативных требований ЦБ. «Капитал банка опустился ниже уровня, который руководство считает достаточным для защиты от любых неожиданных негативных результатов или обеспечения роста банка в соответствии с изначальными планами на 2019 год», — говорится в отчетности банка по МСФО.

Досрочное дорезервирование понадобилось банку из-за срыва сроков допэмиссии на 5 млрд руб., которая наравне со спорным колл-опционом на 10% акций стала предметом спора двух групп акционеров банка: инвестфонда Baring Vostok (52% акций) и бывших совладельцев Юниаструм банка (присоединен к «Восточному» в 2017 году) — компании «Финвижн» Артема Аветисяна, миноритариев Шерзода Юсупова и Юрия Данилова (в совокупности 40,2% акций).

В банке «Восточный» разработали план действий на предстоящие месяцы, чтобы поднять уровень капитала до приемлемого уровня. План не учитывает проведение допэмиссии. «Пока нет определенности в отношении того, будет ли запланированное увеличение акционерного капитала частично или в полном объеме проведено в 2019 году или нет», — утверждается в отчетности.

Из-за нехватки капитала план подразумевает замедление или остановку капиталоемких бизнес-процессов. Так планируется: