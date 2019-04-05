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Amazon $2 200 (+20,28%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Финансы ,  
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Крупнейший в мире суверенный фонд откажется от российских облигаций
Норвежский суверенный фонд уберет из своего индекса-ориентира облигации 10 развивающихся рынков, включая Россию. Фонд в прошлом году уже избавился почти от половины российских госбумаг
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG), крупнейший в мире, откажется от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран в своем стратегическом портфеле долговых инвестиций. Министерство финансов Норвегии 5 апреля предложило исключить из индекса-бенчмарка, на который опирается фонд, облигации:

  • Чили;
  • Чехии;
  • Венгрии;
  • Израиля;
  • Малайзии;
  • Мексики;
  • Польши;
  • России;
  • Южной Кореи;
  • Таиланда.

Облигации Дании, Швеции, Швейцарии, Японии, Канады, Австралии, Сингапура, Новой Зеландии и Гонконга останутся в составе бенчмарка.

По состоянию на конец 2018 года в облигации развивающихся стран было вложено 8,2% долгового портфеля GPFG, или $25,2 млрд из $307 млрд. В том числе в облигации указанных 10 стран было инвестировано $17,1 млрд. Таким образом, решение норвежских властей затронет максимум 5,6% облигационного портфеля GPFG.

На конец 2018 года больше всего среди указанных 10 стран вложено средств в бумаги Южной Кореи ($6,3 млрд) и Мексики ($5,7 млрд). В облигации России (в портфеле GPFG только рублевые ОФЗ) было вложено $1,23 млрд.

Ранее РБК сообщал, что норвежский суверенный фонд в 2018 году сократил вложения в российские гособлигации на 45%, с $2,25 млрд до $1,23 млрд. Парадокс в том, что фонд владел порядка $2 млрд российских ОФЗ в 2015–2017 годах, когда Россия имела «мусорный» кредитный рейтинг от международных рейтинговых агентств, но избавился от половины бумаг перед тем, как Россия вновь получила инвестиционный рейтинг от всех трех агентств.

Решение норвежского Минфина не означает, что фонд теперь полностью избавится от облигаций 10 развивающихся стран. GPFG по-прежнему сможет покупать бонды Мексики, Южной Кореи, России и т.д., если его управляющие хотят активно инвестировать в такие бумаги (вместо пассивного следования за индексом-бенчмарком). Однако инвестиции в эти облигации будут ограничены потолком в 5% от общих долговых инвестиций фонда. Исходя из показателей фонда за 2018 год это $15,4 млрд.

Предложение Минфина должен еще одобрить норвежский парламент, но, поскольку большинство мест в стортинге занято представителями правящей коалиции, инициатива, скорее всего, будет поддержана.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Суверенный фонд Норвегии, российские облигации, развивающиеся рынки
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