Крупнейший в мире суверенный фонд откажется от российских облигаций

Норвежский суверенный фонд уберет из своего индекса-ориентира облигации 10 развивающихся рынков, включая Россию. Фонд в прошлом году уже избавился почти от половины российских госбумаг

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG), крупнейший в мире, откажется от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран в своем стратегическом портфеле долговых инвестиций. Министерство финансов Норвегии 5 апреля предложило исключить из индекса-бенчмарка, на который опирается фонд, облигации:

Чили;

Чехии;

Венгрии;

Израиля;

Малайзии;

Мексики;

Польши;

России ;

; Южной Кореи;

Таиланда.

Облигации Дании, Швеции, Швейцарии, Японии, Канады, Австралии, Сингапура, Новой Зеландии и Гонконга останутся в составе бенчмарка.

По состоянию на конец 2018 года в облигации развивающихся стран было вложено 8,2% долгового портфеля GPFG, или $25,2 млрд из $307 млрд. В том числе в облигации указанных 10 стран было инвестировано $17,1 млрд. Таким образом, решение норвежских властей затронет максимум 5,6% облигационного портфеля GPFG.

На конец 2018 года больше всего среди указанных 10 стран вложено средств в бумаги Южной Кореи ($6,3 млрд) и Мексики ($5,7 млрд). В облигации России (в портфеле GPFG только рублевые ОФЗ) было вложено $1,23 млрд.