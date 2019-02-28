Норвежский фонд избавился от российских гособлигаций на $1 млрд

Суверенный фонд Норвегии, крупнейший в мире, в 2018 году сократил вложения в государственные облигации России почти наполовину — до $1,23 млрд. Это произошло на фоне возрастающих ожиданий санкций против российского госдолга

Глава фонда ​Ингве Слингстад ​​ (Фото: Gwladys Fouche / Reuters)

Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG) в 2018 году сократил свой портфель российских гособлигаций на 45%, с $2,25 млрд до $1,23 млрд, раскрыл фонд в годовом отчете. Это минимум с 2011 года. На пике в 2013 году норвежский фонд владел российскими госбумагами на $4,1 млрд.

Фонд мог распродавать российские бумаги или дать им быть погашенными без реинвестирования. В портфеле GPFG находятся рублевые облигации федерального займа (ОФЗ).

В 2018 году реальной угрозой стала возможность американских санкций против суверенного долга России. В конгрессе циркулировали несколько законопроектов, содержащих такую меру, включая законопроект «о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). В феврале 2019 года американские законодатели представили обновленную редакцию этого проекта, которая вновь включает санкции против нового суверенного долга России.

Россия готова к введению ограничений на покупку ее госбумаг, уже не раз говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

В 2018 году нерезиденты сократили присутствие на рынке ОФЗ с 33,1 до 24,4%, или на 440 млрд руб. (примерно $7 млрд). Чуть более $1 млрд пришлись на распродажи/погашением бумаг норвежским фондом.