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Экономика ,  
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Норвежский фонд избавился от российских гособлигаций на $1 млрд
Суверенный фонд Норвегии, крупнейший в мире, в 2018 году сократил вложения в государственные облигации России почти наполовину — до $1,23 млрд. Это произошло на фоне возрастающих ожиданий санкций против российского госдолга
Глава фонда ​Ингве Слингстад ​​ (Фото: Gwladys Fouche / Reuters)

Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG) в 2018 году сократил свой портфель российских гособлигаций на 45%, с $2,25 млрд до $1,23 млрд, раскрыл фонд в годовом отчете. Это минимум с 2011 года. На пике в 2013 году норвежский фонд владел российскими госбумагами на $4,1 млрд.

Фонд мог распродавать российские бумаги или дать им быть погашенными без реинвестирования. В портфеле GPFG находятся рублевые облигации федерального займа (ОФЗ).

В 2018 году реальной угрозой стала возможность американских санкций против суверенного долга России. В конгрессе циркулировали несколько законопроектов, содержащих такую меру, включая законопроект «о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). В феврале 2019 года американские законодатели представили обновленную редакцию этого проекта, которая вновь включает санкции против нового суверенного долга России.

Россия готова к введению ограничений на покупку ее госбумаг, уже не раз говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

В 2018 году нерезиденты сократили присутствие на рынке ОФЗ с 33,1 до 24,4%, или на 440 млрд руб. (примерно $7 млрд). Чуть более $1 млрд пришлись на распродажи/погашением бумаг норвежским фондом.

Суверенный фонд Норвегии владел порядка $2 млрд российских ОФЗ в 2015–2017 годах, когда Россия имела «мусорный» кредитный рейтинг от международных рейтинговых агентств, но избавился от половины бумаг перед тем, как Россия вновь получила инвестиционный рейтинг от всех трех агентств. Впрочем, это не стало сюрпризом. Рейтинговое агентство АКРА еще в августе 2018 года отмечало, что из числа потенциальных держателей российского госдолга помимо американских инвесторов с высокой долей вероятности можно исключить норвежский суверенный фонд.

АКРА полагало, что норвежский фонд, «как и большинство американских держателей российского суверенного долга, не только не будет участвовать в размещении новых выпусков, дожидаясь погашений по графику, но и частично продаст имеющиеся непогашенные выпуски».

Портфель российских акций GPFG, в отличие от госбумаг, сократился незначительно в 2018 году: с $2,78 млрд до $2,70 млрд. В портфеле осталось 48 бумаг против 52 годом ранее. При этом сменился лидер: на первое место вышел ЛУКОЙЛ — вложения в его акции увеличились с $153 млн до $597 млн (по рыночной стоимости). Вложения в Сбербанк снизились с $626 млн до $582 млн.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: норвежская крона, Суверенный фонд Норвегии, ОФЗ, госдолг
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